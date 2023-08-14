أطعمة تمنع امتصاص الحديد.. تعرف عليها

يدخل الحديد في العمليات الحيوية داخل الجسم حيث يساعد الأكسجين على التحرك من خلال الهيموجلوبين مما يجعل كل خلية تقوم بوظائفها.

ويعد فقر الدم الناتج عن نقص الحديد من المشكلات الصحية الشائعة التي تؤثر في نشاط الإنسان، ووظائف الجسم مع ذلك تلعب التغذية الدور الأهم في إنقاذ الجسم من فقر الدم لذلك يجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالحديد يومياً في كل وجبة، وتجنب بعض العادات الضارة التي تعيق امتصاص الحديد.

أطعمة تمنع امتصاص الحديد

يوجد بعض الأطعمة التي تتداخل مع غيرها، وتُعيق امتصاص الجسم للحديد لذلك يجب تجنبها أو تناولها في أوقات أخرى متباعدة عن الوجبات الغنية بالحديد، وتشمل الأطعمة ما يلي:

القهوة والشاي

المشروبات التي تحتوي على مادة البوليفينول مثل القهوة والشاي تجعل من الصعب على الجسم امتصاص الحديد إذا كنت تشربها مع تناول الطعام، تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين في غضون ساعة من تناول مكملات الحديد أو تناول وجبة غنية بالحديد.

منتجات الألبان

لا تعد منتجات الألبان مصدراً جيداً للحديد على نحو طبيعي على الرغم من أن الحليب غالبًا ما يكون مدعمًا، والكالسيوم الزائد يمنع الجسم من امتصاص الحديد لذلك تجنب تناول الكثير من الحليب ومنتجات الألبان مثل الجبن والزبادي، وأيضاً اللوز والموز الغني بالكالسيوم.

أطعمة تحتوي على حمض الفايتك وحمض الأكساليك

الأطعمة التي تحتوي حمض الفايتك لديها القدرة على الارتباط بالحديد في الجهاز الهضمي مما يمنع امتصاصه لذلك يجب تقليل استهلاك الأطعمة مثل الأرز البني، والقمح كامل الحبوب، والمكسرات.

تجنب أيضاً الأطعمة التي تحتوي على حمض الأكساليك مثل الشوكولاتة، والفول السوداني، والبقدونس.

الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين

يؤدي الغلوتين إلى إتلاف جدار الأمعاء مما يضعف قدرة الجسم على امتصاص حمض الفوليك والحديد، وهما ضروريان لخلايا الدم الحمراء، وتعد المأكولات مثل المكرونة، والشوفان، ومنتجات القمح مثل الخبز من الأطعمة الغنية بالغلوتين.

الحديد من المعادن الضرورية للوظائف الحيوية في الجسم، ويمكن أن تحصل عليه من تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة المختلفة، واتباع بعض الخطوات التي تزيد من امتصاص الجسم للحديد.