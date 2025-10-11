أطعمة تناولها فى الصباح لتقليل الانتفاخ

الانتفاخ مشكلة هضمية شائعة جدًا يعانى منها معظم الناس، غالبًا ما تؤدى هذه الحالة إلى شعور بعدم الراحة وامتلاء البطن.

وحسب تقرير موقع NDTV تشير الدراسات إلى أن الانتفاخ يحدث عندما يمتلئ الجهاز الهضمي بالهواء أو الغازات، في حين أن الانتفاخ العرضي أمر طبيعي، إلا أن النوبات المتكررة قد تشير إلى مشاكل هضمية كامنة.

فهم أسباب الانتفاخ والأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها للتحكم فيه بشكل أفضل يمكن أن يساعدك في التعامل معه، وفيما يلى بعض الأسباب الشائعة وكيفية تعديل نظامك الغذائي للتحكم في الانتفاخ بشكل أفضل.

الأسباب الشائعة التي تساهم في الانتفاخ

1. الخيارات الغذائية

تناول بعض الأطعمة قد يؤدى إلى إنتاج الغازات، مما يؤدى لاحقًا إلى الانتفاخ، ومن الأسباب الشائعة لذلك الأطعمة الغنية بالألياف، والمشروبات الغازية، والأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات قابلة للتخمير.

2. الهواء المبتلع

صدق أو لا تصدق، فإن أنشطة مثل مضغ العلكة، أو التدخين، أو التحدث أثناء تناول الطعام قد تؤدى أيضًا إلى ابتلاع الهواء، مما قد يؤدى إلى الانتفاخ.

3. اضطرابات الجهاز الهضمى

يمكن أن تؤدى أيضًا الحالات الهضمية مثل متلازمة القولون العصبى، ونمو البكتيريا فى الأمعاء الدقيقة، وما إلى ذلك، إلى الانتفاخ المزمن.

4. التغيرات الهرمونية

يمكن أن تؤدى التقلبات الهرمونية، خاصة أثناء فترة الحيض، إلى احتباس الماء والانتفاخ.

5. الإمساك

يمكن أن يؤدى تحرك البراز ببطء فى القولون إلى الشعور بالامتلاء ويؤدى أيضًا إلى الانتفاخ.

هل يمكن أن تؤثر العادات الصباحية على الانتفاخ؟

يمكن أن تؤثر الوجبة الأولى من اليوم بشكل كبير على مستويات الانتفاخ لديك، تناول بعض الأطعمة والمشروبات في الصباح الباكر قد يخفف الانتفاخ أو يزيده سوءًا، على سبيل المثال ترطيب الجسم بشرب الماء وتجنب الأطعمة والمشروبات المسببة للجفاف يساعد بشكل كبير.

أطعمة عليك تناولها في الصباح لتقليل الانتفاخ

1. الزنجبيل

يعرف الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات، وتشير الدراسات إلى أنه يحفز الهضم ويقلل الانتفاخ.

2. مشروب النعناع

تشير الدراسات إلى أن أوراق النعناع تساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يخفف الانتفاخ والانزعاج الذي قد يسببه.

3. الموز

الموز غني بالبوتاسيوم، ويساعد على تنظيم مستويات الصوديوم وتقليل احتباس الماء، مما يساعد على تقليل الانتفاخ.

4. البابايا

تحتوي البابايا على إنزيم يسمى الباباين، تشير الدراسات إلى أن هذا الإنزيم يساعد في هضم البروتين، مما يُساعد في تقليل الانتفاخ.

5. الشوفان

يعد الشوفان مصدرًا جيدًا للألياف القابلة للذوبان، وفقًا للدراسات، ويساعد الشوفان على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل الانتفاخ.