أطعمة خارقة في الخريف ينصح بها خبراء التغذية.. إليكم ما هي!

أكد خبراء التغذية أن فصل الخريف هو الوقت المثالي لإعادة شحن الجسم بالعناصر الطبيعية الموجودة في الأطعمة الموسمية، وهناك عدد من الأطعمة الخارقة مليئة بالألياف والفيتامينات، وتساعد في تحسين المناعة والطاقة والمزاج قبل دخول الشتاء نتعرف عليها في هذا التقرير ، بحسب موقع good housekeeping.

أطعمة خارقة في الخريف ينصح بها خبراء التغذية

1. التفاح

يقول خبراء التغذية إن التفاح هو رمز الخريف، وهو من أغنى الفواكه بالألياف ومضادات الأكسدة.

يساعد التفاح على الشعور بالشبع لفترات أطول، وينظّم مستويات السكر في الدم، ويقوّي جهاز المناعة.

تناول التفاح بقشره لأنه يحتوي على معظم الفيتامينات.

2. الإجاص

الإجاصمن الفواكه الخريفية اللذيذة التي تحتوي على كمية ممتازة من الألياف وفيتامين C.

تساعد على الهضم وتغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء.

3. العنب

العنب يحتوي على مركبات نباتية قوية تُسمى “ريسفيراترول” تحافظ على صحة القلب وتحمي من االالتهابات.

٤. الملفوف

الملفوف من أقوى الأطعمة المقاومة للسرطان.

يساعد على الهضم ويحتوي على فيتامين C وألياف تنظف الجهاز الهضمي.

أضيفه للشوربة أو تناول سلطة الكرنب بزيت الزيتون.

٥. القرع أو اليقطين

غني بالبيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين A، ويحافظ على صحة العينين والبشرة.

٦. البطاطا الحلوة

تمنح طاقة بطيئة الامتصاص وغنية بالألياف والبيتا كاروتين.

تحافظ على توازن السكر في الدم وتشعرك بالشبع.

٧. الجزر

الجزر غني جدًا بالبيتا كاروتين، يعزز المناعة وصحة البشرة.

٨. العسل الخام

مصدر طبيعي للطاقة ومضاد للبكتيريا، يحتوي على إنزيمات وإنترفيرون طبيعي يحمي المناعة.