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أطعمة صحية تفيد الجهاز الهضمي

6 - مايو - 2021
أطعمة

أطعمة- تعبيرية

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تؤثر الأطعمة الصحية بشكل أساسي على الجهاز الهضمي بخاصة تساعد على تحسين وظائف البكتيريا المعوية. وذكرت الطبيبة الروسية، يلينا سميرنوفا بأن “الأطعمة المخمرة لها تأثير إيجابي على البكتيريا المعوية”.

وقالت: “تشمل المنتجات المخمرة، تلك المنتجات التي اجتازت عملية التخمير، ونتيجة لذلك، يتم تكوين البروبيوتيك فيها، مما يحسن وظيفة الأمعاء”. وتابعت: “ومن هذه المنتجات: مخلل الملفوف واللبن والزبادي الطبيعي والمخللات والطماطم والتفاح المخلل”.

وأضافت سميرنوفا “أن هذه الأطعمة تساعد على إفراز العصارات المعدية والإنزيمات من البنكرياس والمرارة”. وأضافت “تؤثر هذه الأطعمة أيضا على توصيل النبضات العصبية، وتزيد من دفاع الجهاز المناعي، وتعزز فقدان الوزن بسبب محتواها المنخفض من السعرات الحرارية”.

كما أشارت الطبيبة إلى أهمية الاستخدام المتوازن لمثل هذه الأطعمة. ونبّهت إلى أن الإفراط في تناولها يمكن أن يسبب الغازات والانتفاخ، بالإضافة إلى أن هذه الأطعمة المخمرة غنية بالملح.

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