أطعمة قد تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

يلجأ الكثيرون إلى المحليات الصناعية كبديل عن السكر، أضاف بحث جديد أدلة على أن المحليات الصناعية قد تكون ضارة بالصحة.‏

ووجدت دراسة نُشرت، يوم الأربعاء الماضي، في دورية “بي إم جي” العلمية، والتي شملت أكثر من 100 ألف بالغ في فرنسا، وجود صلة محتملة بين استهلاك المحليات الصناعية وأمراض القلب.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا كميات كبيرة من مادة “الاسبارتام” – الموجود في سكر الريجيم وكذلك الحبوب واللبن والحلوى والصودا قليلة السعرات الحرارية – كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية من الأشخاص الذين لم يستهلكوا المحليات.

وبالمثل، فإن الأشخاص الذين تناولوا كميات كبيرة من “السكرالوز” – الموجود في المخبوزات والآيس كريم والفاكهة المعلبة واللبن الزبادي المنكه والشراب – و”أسيسولفام البوتاسيوم”، الذي يستخدم غالبا في الصودا “الخالية من السكر”، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالشريان التاجي.

وبينت الدراسة أن أكثر من نصف استهلاك المحليات الصناعية للمشاركين في البحث كان من المشروبات الغازية، بينما جاء 30 في المئة من المُحليات المنضدية، وجاءت نسبة 8 في المئة أخرى من منتجات الألبان المحلاة، مثل الزبادي أو الجبن القريش المغطاة بالفواكه.

Artificial sweeteners are Not healthy. They increase risk of heart disease and stroke by around 10 % finds latest French cohort observational study of 100,000 people followed for 9 yrs. This adds to growing evidence from US cohorts and microbiome studies https://t.co/I1C5vBIH8Q

