الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أطعمة لا يجب أكلها مع اللحوم

18 - يونيو - 2021
لحوم

لحوم

A A A
طباعة المقال

قالت طبيبة الغدد الصماء والتغذية تاتيانا بوشاروفا لوكالة “سبوتنيك” انه “لا ينبغي أن توجد اللحوم ومنتجات الألبان في الوجبة نفسها. الحقيقة هي أن الكالسيوم الموجود في الجبن والحليب والزبادي يعيق امتصاص الحديد بمعدل 50-60 في المئة. وهذا مهم يجب مراعاته عندما يتعلق الأمر بتغذية الأطفال والنساء الحوامل والمرضى الذين يعانون من فقر الدم”.

بناءً على توصية الطبيبة، من الأفضل أكل اللحوم مع كوب من عصير الحمضيات أو الماء أكثر من أكلها مع القهوة أو الشاي. يقلل البوليفينول التانين الموجود في هذه المشروبات أيضًا من امتصاص الحديد.

وأضافت بوشاروفا: “بالإضافة إلى ذلك، فإن اللحوم أقل قابلية للهضم مع الأطعمة النشوية: الخبز، البطاطس، الذرة، المعكرونة. هذا مزيج مقبول، ولكن يجب تجنبه من قبل أولئك الذين يميلون إلى زيادة الوزن. من الأفضل للمرضى الذين يعانون من زيادة الوزن من أكل اللحوم بالأعشاب والخضروات “.

    المزيد من الصحة

    دبس التمر
    دبس التمر.. فوائد مذهلة تبدأ من العظام وتنتهي في القلب
    نظام غذائي لفقدان الوزن
    عادات غذائية تساعد على فقدان الوزن في الطقس الحار
    كورونا في الصين - أرشيف
    ينشط أثناء الليل.. عارض بارز لأحدث سلالة أوميكرون

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تجلّط الدم.. المشروب الأشهر في العالم قد يكون مسؤولًا!
    فضل شاكر
    فضل شاكر يستنجد بالجمهور من احتجازه بالمخيم
    هبوط تاريخي.. اليورو دون الدولار لأول منذ 20 عاما