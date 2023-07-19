أطعمة لعلاج نقص فيتامين B12

مما لاشك أن الجسم يحتاج إلى الفيتامينات والمعادن للقيام بوظائفه الحيوية، ومنها فيتامين ب 12 الضروري للحفاظ على صحة الأنسجة العصبية، ووظائف المخ، وخلايا الدم الحمراء، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى مشكلات عصبية لذلك يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 ضمن نظام غذائي صحي، ومتوازن.

ما هو فيتامين ب 12؟

فيتامين ب 12 المعروف أيضًا باسم كوبالامين هو فيتامين قابل للذوبان في الماء يحتاج إليه جسم الإنسان لتكوين خلايا الدم الحمراء، والأعصاب، والحمض النووي، والقيام بوظائف أخرى حيوية في الجسم، وتشمل الأعراض الأولية لنقص فيتامين ب 12 الدوار، والتعب، وإذا استمر الشخص دون علاج يؤدي النقص إلى تفاقم فقر الدم، وتلف الجهاز العصبي، ومشكلات صحية أخرى.

يجب أن يحصل الشخص البالغ على 2.4 ميكروغرام في اليوم من فيتامينات ب 12 لكن لا يستطيع الجسم صنعها لذلك يجب الحصول عليها من الطعام أو المكملات الغذائية حيث يوجد فيتامين ب 12 في بعض الأطعمة أبرزها اللحوم، والأسماك، ومنتجات الألبان، والبيض بينما الخضراوات وحدها لا تعد مصدراً كافياً لفيتامين ب 12.

مصادر الغذاء الغنية بفيتامين ب 12

العديد من المنتجات الحيوانية بما في ذلك الأسماك، واللحوم، والبيض، ومنتجات الألبان تعد مصدراً غنياً بفيتامين ب 12 حيث تحتوي الأطعمة التالية على أعلى نسبة من فيتامين ب 12:

-المحار

-فطر الشيتاكي

– الحليب اللبن (الزبادي)

-البيض

-صدر الدجاج

-حبوب الإفطار المدعمة بفيتامين ب 12

-سمك السلمون

-سمك التراوت

الخميرة الغذائية يمكن إضافتها إلى الصلصات أو السلطة

-اللحم

فوائد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12

فوائد فيتامين ب 12 متعددة للصحة فهو ضروري لوظائف الدماغ، والجهاز العصبي، ويساعد في تطوير خلايا الدم الحمراء، كما أنه ضروري في عملية التمثيل الغذائي، وتوليد الطاقة.

ينتج جسم الإنسان ملايين خلايا الدم الحمراء لكن عند نقص فيتامين ب 12 لن تكون هذه الخلايا قادرة على الزيادة، وعندما تكون مستويات فيتامين ب 12 منخفضة جدًا يتأثر تكوين خلايا الدم الحمراء مما يؤدي إلى فقر الدم لذلك يجب تناول أطعمة غنية بفيتامين ب 12 بانتظام.

يعمل النظام الغذائي الغني بفيتامين ب 12 على ما يلي:

– يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء، والوقاية من فقر الدم. يساعد في الوقاية من هشاشة العظام. يحسن من المزاج، ويقلل أعراض الاكتئاب.

– تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. يعمل على تقوية صحة الجلد، والأظافر، والشعر. يحمي من فقدان الذاكرة، ومنع ضمور الدماغ خاصة لدى كبار السن.

– زيادة الطاقة والنشاط حيث يعد الإرهاق أو التعب من المؤشرات المبكرة لنقص فيتامين ب 12.

– يقلل فرص الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهو فقدان بصري يؤثر في الرؤية المركزية. يمنع التشوهات الخلقية للجنين.

أسباب نقص فيتامين ب 12

يحدث نقص فيتامين ب 12 على نحو شائع بسبب نقص المادة المنتجة في المعدة الضرورية لامتصاص فيتامين ب 12 من الطعام لأن بعض الناس لا ينتجون ما يكفي بينما قد يعاني البعض الآخر من حالة صحية تدمره، وتشمل الأسباب الأخرى لنقص فيتامين ب 12 ما يلي:

– عدم تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 خاصة النباتيين الذين لا يأكلون المنتجات الحيوانية التي تشمل اللحوم، والأسماك، والحليب، والبيض، والزبدة، والجبن.

-ضعف امتصاص فيتامين ب 12 بسبب مشكلات في المعدة مثل مرض الاضطرابات الهضمية (عدم تحمل الغلوتين) أو التهاب المعدة أو مشكلات البنكرياس، وحالات أمراض الأمعاء الالتهابية مثل مرض كرون.

-سوء الامتصاص لفيتامين ب 12 بعد جراحة المعدة، والأمعاء. تناول بعض الأدوية التي تتفاعل مع امتصاص فيتامين ب 12.

-مشكلات خلقية نادرة.

أعراض نقص فيتامين ب 12

ترتبط العديد من الأعراض الأولية لنقص فيتامين ب 12 بفقر الدم حيث لا تحصل خلايا الجسم على الأكسجين الكافي من الدم، وتشمل الأعراض الأولية ما يلي:

التعب، والدوار ضعف في العضلات الشحوب ضيق في التنفس صعوبات السمع فقر الدم التنميل والوخز في اليدين، والقدمين الحزن والاكتئاب مشكلات الذاكرة صعوبة المشي عدم وضوح الرؤية مشكلات في الجهاز الهضمي التهاب اللسان أو تقرحات الفم فقدان الشهية طنين الأذن.

إذا تُرك نقص فيتامين ب 12 دون علاج يمكن أن يتسبب في تلف تدريجي للجهاز العصبي خاصة الأعصاب خارج الدماغ والحبل الشوكي، وتشمل الأعراض الأولى لإصابة الحبل الشوكي صعوبة الشعور بالاهتزازات في القدمين، وفقدان التنسيق العضلي، وتشمل الأعراض الأخرى لنقص فيتامين ب 12 غير المعالج ما يلي:

فقدان الوزن أمراض القلب والأوعية الدموية تضخم الطحال والكبد اكتئاب خفيف، وارتباك الهلوسة، وتغيرات الشخصية، والمزاج الخَرَف تلف العصب البصري.

تحتوي الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم، والأسماك، والدجاج، والبيض على مستويات عالية من فيتامين ب 12 الضروري للوظائف الحيوية في الجسم خاصة صحة الجهاز العصبي.