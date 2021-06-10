أطعمة مفيدة لـ"متلازمة القولون العصبي"

لا توجد وصفة واحدة لجميع المصابين بمتلازمة تهيج الأمعاء أو تهيج القولون، لكن اتباع نظام غذائي معين والتخلي عن بعض العناصر الغذائية يكون مفيداً للتقلبل من الأعراض.

وأعلنت الطبيبة الروسية إيرينا سميرنوفا، أخصائية أمراض وأورام المستقيم والقولون، أن متلازمة القولون العصبي تحدث عندما لا يهضم الجسم بعض السكريات بصورة كاملة.

وتشير الأخصائية، إلى أن الخبراء وضعوا حمية غذائية خاصة أساسها إمكانية هضم المواد المدرجة فيها.

ووفقا لها، تعتمد هذه الحمية على الامتناع عن تناول المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من الكربوهيدرات، مع إعادتها إلى النظام الغذائي لاحقا، وسوف تظهر النتائج في غضون 2-6 أسابيع.

وتضيف، في المرحلة الأولى يجب استثناء بعض الخضروات من النظام الغذائي ( القرنبيط، الثوم، البازلاء، البصل)، وكذلك الفطر والفواكه والثمار (التفاح والعصيرـ الكرز الأحمر، الفواكه المجففة، والكمثرى)، منتجات الألبان (الآيس كريم، الحليب المركز، الزبادي)، الخبز والبسكويت واللحوم المخمرة والعسل.

ويمكن تناول البطاطا والخيار والطماطم والفلفل ومن الثمار والفواكه، يمكن تناول البرتقال واليوسفي والفراولة والعنب والأناناس والكيوي. ويمكن تناول الحبوب وخبز الأرز والبيض واللحم المسلوق في الصباح.

وتشير، إذا كانت نتائج المرحلة الأولى جيدة، يمكن التحول إلى المرحلة الثانية، وهي العودة إلى تناول بعض المواد المحظورة في المرحلة الأولى، للتأكد من عمل الأمعاء. وبعد ذلك يمكن الانتقال إلى المرحلة الثالثة التي تتضمن تناول جميع أنواع الأطعمة باستثناء تلك التي لا يطيقها الشخص.

وتؤكد الخبيرة، على ان اتباع هذه الحمية سيؤدي إلى تقليل الألم وعدم الراحة، ويزول انتفاخ البطن والإسهال والإمساك.