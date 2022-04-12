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أطعمة ممنوعة لمريض الكبد في رمضان

12 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 12 - أبريل - 2022 10:27 مساءً
الكبد الدهني

الكبد الدهني

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يعاني مريض الكبد في اختياره لأطعمة معينة، خاصة في رمضان.

فقدم التقرير المنشور عبر موقع “HEALTHLINE”، أبرز وأهم الأطعمة والمشروبات الممنوعة على مرضى الكبد ومنها:
-الأطعمة المقلية تعد من أبرز الممنوعات على مرضي الكبد، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من الدهون التي تعرض صحة الكبد للخطر، وقد تتسبب في الإصابة بالالتهاب.

-اللحوم المصعنة كاللانشون والبورجر والسوسيس، والأطعمة المصنعة الأخري، التي تعرض صحة الكبد للخطر، ويجب تجنب تناولها.

-السكريات والحلويات، الإكثار من تناول السكريات والحلويات تتسبب في تراكم الدهون بالجسم، ويزيد من فرص إصابتك بالكبد بالدهني، ولذا تجنب ذلك وأبتعد عن تناول هذا.

-هل تعلم أن الإكثار من تناول المشروبات الغازية تزيد من فرص تعرض صحة الكبد للكثير من المشاكل الصحية، وتعرض الكبد ليصبح دهني.

-المخللات تعرضك للإصابة بتليف في الكبد والسبب ارتفاع نسبة الصوديوم في الدم بسبب غناها بالأملاح.

ومن جهة أخرى، إليكم الاطعمة التي يجب أن يتناولها مريض الكبد:

الأسماك المطبوخة مثل السلمون والتونة.
الطيور قليلة الدهون مثل الدجاج والديك الرومي.
الجبن الكريمي مثل الريكوتا.
زبادي يوناني قليل الدسم.
الجبن الشيدر والموزاريلا.
المكسرات غير المملحة.
البقوليات المجففة كالفاصوليا.
بدائل اللبن، مثل لبن اللوز والصويا والأرز.
الشوفان.
السمنة.
خبز الحبوب الكاملة.
المقرمشات والحبوب.
الأعشاب الطازجة.
الأرز البني.
زيت الزيتون.
اللبن خالي الدسم أو قليل الدسم.
الثوم.
الزنجبيل.
حبوب الكينوا والكسكسي.
المكملات الغذائية المعتمدة.
ألواح وبذور الجرانولا.
ماء جوز الهند.
الفواكه والخضروات.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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