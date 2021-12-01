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أطعمة ممنوع لمرضى القلب تناولها

1 - ديسمبر - 2021
أطعمة- تعبيرية

أطعمة- تعبيرية

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تعتبر أمراض القلب من الأمراض الخطيرة والمهددة لحياة لكثير من الاشخاص، وتحتل المرتبة الاولى في قائمة أسباب الوفاة على مستوى العالم. ويعتبر نمط المعيشة غير الصحي هو أكثر الأسباب المسؤولة عن انتشار أمراض القلب.

وأعلنت الدكتورة آنا كونوفالوفا، خبيرة التغذية الروسية، أخصائية الغدد الصماء، أنه يجب على من يعاني من أمراض القلب، الامتناع عن تناول أطعمة محتوية على الدهون المشبعة والمتحولة والسكر.

وتقول، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، “قبل كل شيء يجب التخلي عن تناول اللحوم والدواجن الدسمة، ومنتجات الألبان عالية الدسم، والمنتجات التي خضعت لعمليات معالجة. وتنصح منظمة الصحة العالمية بإضافة الدهون المشبعة إلى النظام الغذائي بنسبة لا تزيد عن 10 بالمئة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية ودهون متحولة بنسبة لا تزيد عن 1 بالمئة”.

وتضيف، يجب مراقبة كمية الملح المستهلكة، بحيث لا تزيد عن 5 غرامات في اليوم. كما يجب التقليل من تناول الأطعمة المحتوية على السكر إلى 5-10 بالمئة من السعرات الحرارية اليومية.

وتقول، “تنسب إلى هذه المواد السكر والعسل والمربيات والعصائر المركزة “.

ووفقا لها، يجب على مرضى القلب تناول ما لا يقل عن 500 غرام من الفواكه والخضروات في اليوم، والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم، واللحوم والدواجن قليلة الدسم والمكسرات والبذور. وتناول الأسماك والمأكولات البحرية 2-3 مرات في الأسبوع.

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