الأثنين 19 صفر 1445 ﻫ - 4 سبتمبر 2023 |
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أطعمة ومشروبات تحارب حموضة المعدة

منذ 5 دقائق
مشروب بذور الريحان

مشروب بذور الريحان

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هناك أسباب عديدة تسبب حموضة المعدة، فالبعض يعاني منها بسبب التدخين، أو الإفراط في تناول الوجبات السريعة، بينما يعاني البعض الأخر بسبب النوم مباشرة بعد تناول الطعام أو الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والبهارات، وغيرها من الأسباب التي تدفع المعدة لإفراز المزيد من العصارة الهضمية، مسببة حرق في جدار المعدة .

وقال الدكتور رامي رمزي، أخصائي التغذية، لـمجلة “هُن” إن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تساعد على تهدئة المعدة، منها الماء، ويجب تناول كوبين من الماء صباحا كعلاج للحموضة، ما يساعد على ضبط مستوى الحمض في المعدة.

فوائد الريحان لتخفيف حموضة المعدة

الريحان من المشروبات التي تساعد على التخفيف من حموضة المعدة، ويلعب دورًا مهمًا في علاجها، فالشخص الذي يعاني من الحموضة عليه استخدام الريحان بصورة منتظمة في الطعام أو الشراب، وكذلك الزنجبيل، لخصائصه المضادة للالتهابات وقدرته على تحسين مشاكل الجهاز الهضمي.

ومن ضمن المشروبات التي تساعد على التخلص حموضة المعدة اليانسون، حيث يفضل وضع بذور اليانسون في الماء لتقليل الحموضة، وتركه ليبرد قليلّا، ثم إضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل ليزيد من كفائته، فيما يساعد الحليب بدوره على التخفيف من حموضة المعدة.

أطعمة تساعد على التخلص من الحموضة

ومن الأطعمة التي تساعد على التخلص من الحموضة، فهي تلك الغنية بالقلويات، مثل «الموز والبطيخ والقرنبيط والشمر والمكسرات»، ولها تأثير كبير على تقليل الأحماض في الجسم.

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