أطعمة ومشروبات تحميك من ضربة الشمس

في فصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة قد نتعرض للتعب الشديد وضربة الشمس وبعض المشاكل الصحية العديدة، لذلك يقدم موقع HELTHY بعض الأطعمة والمشروبات التي تعمل على تعزيز صحة الجسم في فصل الصيف وحمايتك من ضربة الشمس وهى:

الخيار

حوالي 96٪ من الخيار عبارة عن ماء وهذا يجعلها واحدة من أفضل ما يمكنك الحصول عليه خلال فصل الصيف، و يمكن أن يكون سبب الإرهاق الحراري هو الجفاف ويمكن أن يظهر أيضًا على شكل تعرق مفرط، و يسمح لك الخيار بالبقاء رطبًا بشكل طبيعي، و يمكن أن تساعد أيضًا في إزالة السموم من جسمك وتعطيك دفعة طبيعية من الطاقة.

البطيخ

تمامًا مثل الخيار، يمكن أن يساعدك محتوى الماء العالي في البطيخ على تجنب الإرهاق الحراري وضربة الشمس. يحتوي البطيخ أيضًا على إلكتروليتات ومضادات أكسدة مهمة لجسمك. يقال إن البوتاسيوم والأحماض الأمينية الموجودة في البطيخ مفيدة لعضلاتك. بالنظر إلى أن تقلصات العضلات هي علامة على ضربة الشمس، فإن هذه الفاكهة تصبح خيارًا أفضل. يمكن أن تساعد إضافة بذور الصابجا أو النعناع إلى عصير البطيخ على تعزيز خصائص التبريد.

خل التفاح

قد يؤدي الإرهاق الحراري إلى استنفاد مستويات الصوديوم والبوتاسيوم في جسمك، خل التفاح يساعد في تنظيمها اخلطي القليل من هذا الخل في الماء وأضيفي العسل قبل شربه يوفر لك هذا الخليط أيضًا الإلكتروليتات التي تشتد الحاجة إليها. مع ذلك ، لاحظ أن الخل حمضي ويجب تناوله بعناية ، خاصة إذا كنت تشعر بالغثيان. إذا كنت ترغب في زيادة تناول البوتاسيوم ، يمكنك أيضًا اختيار الموز والمشمش.

المشروبات مثل ماء جوز الهند والمانجو الخام هي أيضًا خيارات مناسبة لمكافحة ضربة الشمس. لكن يجب الابتعاد عن المشروبات التي قد تسبب لك الجفاف مثل الشاي والقهوة والكحول والمشروبات الغازية.