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أطعمة ومشروبات تحميك من ضربة الشمس

منذ 35 دقيقة
الخيار

الخيار

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في فصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة قد نتعرض للتعب الشديد وضربة الشمس وبعض المشاكل الصحية العديدة، لذلك يقدم موقع HELTHY بعض الأطعمة والمشروبات التي تعمل على تعزيز صحة الجسم في فصل الصيف وحمايتك من ضربة الشمس وهى:

الخيار
حوالي 96٪ من الخيار عبارة عن ماء وهذا يجعلها واحدة من أفضل ما يمكنك الحصول عليه خلال فصل الصيف، و يمكن أن يكون سبب الإرهاق الحراري هو الجفاف ويمكن أن يظهر أيضًا على شكل تعرق مفرط، و يسمح لك الخيار بالبقاء رطبًا بشكل طبيعي، و يمكن أن تساعد أيضًا في إزالة السموم من جسمك وتعطيك دفعة طبيعية من الطاقة.

البطيخ
تمامًا مثل الخيار، يمكن أن يساعدك محتوى الماء العالي في البطيخ على تجنب الإرهاق الحراري وضربة الشمس. يحتوي البطيخ أيضًا على إلكتروليتات ومضادات أكسدة مهمة لجسمك. يقال إن البوتاسيوم والأحماض الأمينية الموجودة في البطيخ مفيدة لعضلاتك. بالنظر إلى أن تقلصات العضلات هي علامة على ضربة الشمس، فإن هذه الفاكهة تصبح خيارًا أفضل. يمكن أن تساعد إضافة بذور الصابجا أو النعناع إلى عصير البطيخ على تعزيز خصائص التبريد.

خل التفاح
قد يؤدي الإرهاق الحراري إلى استنفاد مستويات الصوديوم والبوتاسيوم في جسمك، خل التفاح يساعد في تنظيمها اخلطي القليل من هذا الخل في الماء وأضيفي العسل قبل شربه يوفر لك هذا الخليط أيضًا الإلكتروليتات التي تشتد الحاجة إليها. مع ذلك ، لاحظ أن الخل حمضي ويجب تناوله بعناية ، خاصة إذا كنت تشعر بالغثيان. إذا كنت ترغب في زيادة تناول البوتاسيوم ، يمكنك أيضًا اختيار الموز والمشمش.

المشروبات مثل ماء جوز الهند والمانجو الخام هي أيضًا خيارات مناسبة لمكافحة ضربة الشمس. لكن يجب الابتعاد عن المشروبات التي قد تسبب لك الجفاف مثل الشاي والقهوة والكحول والمشروبات الغازية.

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    فوائد زيت الخروع عديدة ومذهلة، نظرًا إلى أنه غنى بالعديد من الفيتامينات والمعادن ولا تقتصر فوائد زيت الخروع على علاج الإمساك فقط لكنه يعالج مشاكل الشعر والمفاصل. فوائد زيت الخروع زيت الخروع من اهم الزيوت النباتية فى العالم حيث إنه يتميز بالعديد من الاستخدامات الطبية من قديم الأزل، لكن هل تعرف ما هي الفوائد المذهلة من هذا السائل الأصفر شاحب اللون المستخرج من بذور الخروع، حيث أن لديه تاريخ طويل من الاستخدامات الطبية داخليا وخارجيا، تتراوح بين التهاب المفاصل والثآليل التناسلي. وأشارت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) إلي أن زيت الخروع معترف به عموما على أنه آمن وفعال لأكثر من وصفة حيث يمكن أن يستخدم كملين، ولعلاج اضطرابات ومشاكل الجلد. ووفقاً لموقع"Health" ، الأمريكي المختص بفوائد الأغذية، فإن زيت الخروع غني بحمض رسينولايك الذي له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضاد للجراثيم وللفيروسات ومضاد للفطريات كذلك، وبالإضافة إلى ذلك، المستويات العالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة التي لها خصائص مضادة للأكسدة مثل السحر. فوائد زيت الخروع للحصول على بشرة جميلة زيت الخروع هو من المرطبات الغنية الطبيعية لإن وزنها الجزيئي يجعلها من السهل اختراق طبقة الجلد الخارجية، وبالتالي تجعل الجلد صحي وشباب المظهر، وإستخدامه يومياً يقلل أيضا من ظهور بقع العمر الناجمة عن أضرار أشعة الشمس وعملية الشيخوخة، ويجعل الجلد أكثر مرونة. فوائد زيت الخروع لعلاج التهابات الجلد يحتوي زيت الخروع علي خصائص مضادة للميكروبات، وذلك لمحاربة الالتهابات الجلدية مثل حب الشباب، وجفاف الجلد، والدمامل، والبثور، والحكة المزمنة، والجلد الملتهب، و حتى علامات الإمتداد. فوائد زيت الخروع لتحفيز نمو الشعر إذا كان فقدان الشعر هو مشكلتك، فعليك بزيت الخروع، حيث أن لديه قدرة خارقة لتشجيع نمو الشعر، في حين أن هذه الإستشارات لا تستند إلى أدلة علمية صلبة، لكن مستخدمي زيت الخروع لتعزيز نمو الشعر أفادوا أنهم لاقوا نتائج مبهرة لتعزيز نمو الشعر. فوائد زيت الخروع لإلتهاب المفاصل التهاب المفاصل يمكن أن يحدث نتيجة لعدة عوامل منها الوزن والعمر، ويترفق معه آلام العضلات والأعصاب، لكن مع زيت الخروع يقضي علي الإلتهابات عن طريق تدليك المناطق المؤلمة وتطبيقه 3 أو 4 مرات يومياً.
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