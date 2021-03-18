أطعمة ومشروبات تقلل احتمالية الإصابة بحصى الكلى

تحتاج حصى الكلى في كثير من الأحيان إلى تدخل جراحي، لكن اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على شرب كميات كافية من الماء وتقليل الملح والبروتينات وتناول زيت الزيتون، قد يساعد بشكل كبير على تقليل احتمالية حدوثها.

في تقرير نشرته صحيفة “إلكونفدنسيال” (elconfidencial) الإسبانية، تقول الكاتبة فيرونيكا موليخو إن حصى الكلى هي ثالث أكثر أمراض المسالك البولية انتشارا، بعد الالتهابات ومشاكل البروستات، وهي أكثر شيوعا بين الرجال، وغالبا ما تظهر بعد سن 20 عاما، وتستمر إلى ما بين سن 40 و60 عاما.

ماذا تأكل وتشرب حتى تقلل احتمال الإصابة بحصى الكلى؟

1- شرب الماء، فإن أفضل طريقة لمنع تشكّل حصى الكلى هي شرب كمية كافية من السوائل كل يوم، إذ يجب أن يشرب الشخص العادي ما بين 8 إلى 12 كوبا من السوائل يوميا.

2- تقليل البروتين الحيواني مثل اللحوم والبيض.

3-تقليل استهلاك القهوة والشاي والمشروبات الغازية، لأن تناولها بكميات كبيرة يتسبب في فقدان السوائل وتسريع الجفاف.

4-تناول زيت الزيتون البكر، الذي يساعد على تحسين الدورة الدموية وتخفيض ضغط الدم وتقوية الكلى. فقد أظهر العديد من الدراسات أن المجتمعات التي ينتشر فيها استهلاك زيت الزيتون على نطاق واسع، يكون معدل الإصابة بحصى الكلى أقل بكثير من غيرها.

5-تقليل الصوديوم في الطعام، حيث يجب ألا تتجاوز الكمية التي نتناولها يوميا 2300 مليغرام، أي حوالي ملعقة شاي. ويوجد الصوديوم بشكل أساسي في ملح الطعام، والأطعمة المعلبة والتوابل واللحوم المصنعة والأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة، كما قد نجده أيضا في بعض المركبات مثل بيكربونات الصوديوم والفوسفات الثنائي الصوديوم والغلوتامات الأحادية الصوديوم وألجينات الصوديوم ونترات الصوديوم؛ ولهذه الأسباب عليك أن تقرأ بعناية مكونات الأطعمة المعلبة لاكتشاف الصوديوم فيها.

6- يقلل حمض الستريك الموجود في الليمون والبرتقال من حموضة البول، وبالتالي يقلص خطر تشكل حصوات أكسالات الكالسيوم. لذلك، ينصح الخبراء ببدء اليوم بكوب من عصير الليمون.