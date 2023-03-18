يؤثر نوع الطعام الذى تتناوله على صحتك بشكل كبير، وهناك أطعمة يجب ألا تتناولها على معدة فارغة لأنها قد تسبب مشاكل فى جهازك الهضمى مثل:

الانتفاخ والغازات وصعوبة الهضم، لذا نتعرف في هذا التقرير على الأطعمة التى يجب ألا تأكلها على معدة فارغة، بحسب موقع “تايمز أوف إنديا”.

أطعمة يجب ألا تأكلها على معدة فارغة

الكعك والفطائر

تحتوي إحدى فطائر التوت التي يتم إنتاجها بشكل احترافي على خمس شرائح من الكربوهيدرات الموجودة في الخبز. لذلك، ليس من الجيد أن تبدأ يومك بكميات عالية من الكربوهيدرات.

الخيار

يصنع الخيار سلطة رائعة ولكن تناوله على معدة فارغة قد يسبب انتفاخ البطن وآلامًا في البطن.

فواكه الحمضيات

قد تؤدي الحمضيات مثل الجريب فروت والبرتقال إلى تفاقم المريء السفلي بسبب الطبيعة الحمضية.

المعجنات

قد يبدو الكرواسون الغني بالدهون، طريقة مغرية لبدء يومك، لكنه يحتوي على الخميرة، وهي نوع من الميكروبات التي تهيج بطانة المعدة ويمكن أن تؤدي إلى انتفاخ البطن.

الموز

إذا كنت تأكل الموز على معدة فارغة، فقد يؤدي ارتفاع نسبة المغنيسيوم والبوتاسيوم في الفاكهة إلى اختلال توازن المغنيسيوم والبوتاسيوم في الجسم.

التفاح

لا ينبغي أبدًا تناول التفاح على معدة فارغة، يمكنك الشعور بالانتفاخ والإمساك بعد القيام بذلك.

الشاي والقهوة

يمكن للشاي على معدة فارغة أحيانًا أن يجعلك تشعر بالغثيان وعدم الراحة في معدتك قد يؤدي تناول القهوة على معدة فارغة إلى تفاقم أعراض التهاب المعدة عن طريق زيادة حموضة المعدة بشكل أكبر.

الطماطم

الطماطم تحتوي على مستويات كبيرة من حمض التانيك، مما يزيد من حموضة المعدة ويزيد من أعراض الارتجاع.

رقائق البطاطس

النظام الغذائي منخفض الصوديوم ضروري لاتباع نظام غذائي صحي للقلب، رقائق البطاطس غنية بالملح والتي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

إفطار حار

قد يؤدي تناول الفلفل الحار والتوابل على معدة فارغة إلى تهيج المعدة، قد ينتج عن ذلك تشنجات وتفاعلات حمضية، يمكن أن تسبب عسر الهضم بسبب طبيعتها الحارة.

المشروبات الغازية

يمكن أن تضر الممرات التنفسية وتقلل من تدفق الدم إلى المعدة، مما قد يؤدي إلى بطء هضم الوجبات ويؤدي إلى الإمساك.

الخضار النيئة

إنها مليئة بالألياف الخشنة، والتي يمكن أن تزيد العبء على معدة فارغة، عند تناولها على معدة فارغة، قد تؤدي أيضًا إلى آلام في المعدة.

زبدة الفول السوداني قليلة الدسم

عندما تبدأ في تقليل كمية الدهون الصحية للقلب في زبدة الفول السوداني ، قد ينتهي بك الأمر أيضًا بمنتج يحتوي على سكر إضافي ومواد حشو غير صحية على معدة فارغة.

المياه الفوارة

على الرغم من أن المياه الغازية بنكهة لذيذة، إلا أن الفقاعات قد تجعلك تشعر بالانتفاخ والغازات عند تناولها على معدة فارغة.

الحلويات

يؤدي استهلاك السكر إلى رفع مستويات الأنسولين، مما يضع عبئًا هائلاً على البنكرياس بعد فترة وجيزة من استيقاظه وقد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.