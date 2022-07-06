الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
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أطعمة يجب ابعادها عن متناول مرضى التوحد

منذ 35 دقيقة
التوحد - تعبيرية

مرض "التوحد" - تعبيرية

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عند وجود أحد من أفراد عائلتك يعاني من مرض التوحد، فعليك الاهتمام به من حيث نوعية الغذاء الذي يجب أن يتناوله، لأن هناك عدد من الأغذية الممنوعة على مرضى التوحد.

وسنسلط الضوء في هذا المقال على بعض الأغذية الضارة لمريض التوحد، وأهمها:

الوجبات السريعة:

الوجبات السريعة والأغذية المحفوظة، والحلويات المختلفة بما تحتويه من ألوان صناعية ومواد حافظة.

الدقيق الأبيض:

القمح ومشتقاته من بسكويت وكيك ومعجنات كلها تندرج تحت الدقيق الأبيض الذي يعد خطراً على صحة مريض التوحد، حيث يعتبر الدقيق الأبيض من السموم البيضاء.

منتجات الألبان:

أيضاً الحليب ومشتقاته من جبن وزبد من الأشياء الخطرة على مريض التوحد لأنها تحتوي على بروتينات الكازين.

خميرة الخبز:

خميرة البيرة والخميرة الفورية من الأشياء التي تؤثر بالسلب على صحة مريض التوحد، ويمكن استبدالها ببيكربونات الصوديوم للخبز، مع استخدام دقيق الذرة الأبيض.

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