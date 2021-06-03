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أطعمة يجب تجنب تناولها لأنها تزيد خطر الإصابة بأمراض السرطان

3 - يونيو - 2021
السكر والأطعمة المقلية تضر بمناعة الإنسان

السكر والأطعمة المقلية تضر بمناعة الإنسان

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كثير منا لا يعلم أن هناك بعض من الأطعمة تعد أحد المسببات لمرض السرطان وأن بعض المكونات الموجودة في الأطعمة المعبأة تشكل خطراً على الصحة.

كشف الدكتور ميخائيل مياسنيانكين، أخصائي الأورام ما هي المواد الغذائية التي يجب التخلي عن تناولها، لأنها قد تطور أمراض السرطان.

ويشير الأخصائي في حديث تلفزيوني، إلى أن المواد المسرطنة تنشأ نتيجة قلي اللحوم باستخدام زيت عباد الشمس، خاصة في حالة استخدامه المتكرر.

ويقول، “يجب ألا يحتوي الجسم على مواد فيها نسبة عالية من الدهون، والسعرات الحرارية والسكر. لأن هذه المواد يمكن أن تسبب أمراضا مصاحبة، ما يمنع الجسم من مكافحة السرطان بصورة طبيعية”.

ويشير، إلى التأثير الضار للأطعمة الملوثة بمواد مسرطنة أو بالأسمدة المعدنية.

ويقول، “من الضروري الامتناع عن المشروبات الكحولية، لأنها تؤثر كمادة مسرطنة أيضا، وخاصة في ظهور أورام الكبد”.

ودعا الأخصائي، إلى الإكثار من تناول الخضروات والفواكه التي تتميز باحتوائها على نسبة عالية من المواد المضادة للسرطان.

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