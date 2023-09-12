أطعمة يمكن تناولها على معدة فارغة لتعزيز الطاقة

من المعروف أن وجبة الفطور هي أهم وجبة خلال اليوم، كلام يؤكده خبراء التغذية. والسبب هو حاجة الجسم في الصباح إلى الكثير من المواد الغذائية لبدء اليوم بشكل جيد وطاقة ونشاط. ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن نوعية الأطعمة التي يتم تناولها على معدة فارغة في الصباح تلعب دورا أساسيا في التأثير الإيجابي أو السلبي على الجسم، إذ أن بعض الأطعمة قد تكون ثقيلة على المعدة مما يتسبب بإزعاجها .

إليك بعض الأطعمة المناسبة لتتناولها على معدة فارغة لبدء يومك بشكل أفضل:

البيض

يعتبر البيض مصدرا ممتازا للبروتين ويوفر العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامينات ب وفيتامين أ وفيتامين د، بالإضافة إلى الكالسيوم والفوسفور والحديد والصوديوم والبوتاسيوم. إن تناول بيضة مسلوقة أو أومليت على معدة فارغة أمر سهل على المعدة ويوفر طاقة لوقت أطول.

بذور الشيا

من المصادر الغنية بالألياف والعناصر الغذائية وتمنح شعورا بالشبع لفترة أطول. يمكن دمجها مع الزبادي اليوناني أو الجبن أو مخفوق البروتين. قد تساعد العناصر الغذائية الموجودة في بذور الشيا أيضا في إدارة مستويات الغلوكوز وخفض نسبة الكوليسترول ومنع الالتهاب، من بين فوائد أخرى. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.

الشوفان

يعتبر الشوفان خيارا رائعا لوجبة الفطور. وجبة غنية بالألياف وتضمن الشبع طويل الأمد. يحتوي الشوفان أيضا على الكربوهيدرات المعقدة التي تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة. ولكن يجب الانتباه إلى الكمية عند الرغبة بإنقاص الوزن.

خبز الحبوب الكاملة

وجبة فطور مغذية حيث يحتوي خبز الحبوب الكاملة على الألياف والفيتامينات والمعادن التي تمنح جسمك بداية جيدة لليوم ويمنحك شعورا بالشبع لفترة أطول من الخبز الأبيض.

المكسرات

المكسرات هي قنبلة مغذية حقيقية ومثالية كوجبة خفيفة على معدة فارغة. تحتوي على الدهون الصحية والبروتين والألياف التي تساعد على قمع الشعور بالجوع واستقرار المعدة. كما أنها مفيدة بشكل خاص إذا كنت تعاني من حرقة المعدة. بحسب ما نشره موقع (سات 1) الألماني.