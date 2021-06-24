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أطعمة ينصح بتناولها باردة

24 - يونيو - 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

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نقل موقع focus.de عن ممثل جمعية التغذية الألمانية، أنتي غال، ان البطاطا والأرز والمعكرونة يجب أن تؤكل باردة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من النشاء والكربوهيدرات، التي تسبب عند تناولها ساخنة، ارتفاعا حادا في مستوى السكر في الدم. ولكن عند تناولها باردة تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم وتؤثر إيجابيا في عمل الأمعاء.

ويقول، “عندما تكون الأطعمة باردة، يتعامل الجسم مع النشأء على أنه مادة متحللة، ما يؤثر في نبيت الأمعاء، ويساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، وحتى قد يساعد على تخفيض الوزن”.

يضيف، وتعود مساعدته للأمعاء في امتصاص النشاء بنفس طريقة امتصاص الألياف الغذائية، ما يساعد على تعزيز نبيت الأمعاء وتحسين عملية الهضم. وأن تنظيم مستوى السكر في الدم يساعد على تخفيض الشعور بالجوع، وأن كمية السعرات الحرارية في الأطعمة الباردة المحتوية على النشاء تنخفض.

ويؤكد المتحدث، على أنه في حالة تسخين الطعام مرة ثانية، فإنه يحتفظ بجزء كبير من النشاء المفيد، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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