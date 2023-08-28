8 مشكلات في أظافر اليد لا ينبغي تجاهُلها

يلجأ كثير من الناس، لا سيما النساء، إلى طلاء أظافرهم، في محاولة لإخفاء بعض عيوبها، لكنهم لا يعرفون أن هذه العيوب قد تكون مؤشرا على مشكلة صحية تحتاج إلى علاج فوري. كما تعد الأظافر مرآة لصحة الشخص، إذ تشير ‫التغيرات الطارئة عليها إلى مشاكل صحية، منها ما هو بسيط كنقص الكالسيوم، ‫ومنها ما هو خطير كأمراض القلب وسرطان الجلد.

‫وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية ماريون مورس-كاربي أن الأظافر ‫الصحية تكون صلبة ووردية بعض الشيء وذات سطح أملس، مشددة على ضرورة ‫استشارة الطبيب في حال ملاحظة التغيرات التالية على شكل واللون:

الأخاديد الطولية أو العرضية

عند معظم الناس، تكون إما وراثية أو ‫علامة على الشيخوخة، وهي عادة غير ضارة.

نقاط بيضاء على صفيحة الظفر

غالبا ما يشير ذلك إلى نقص الكالسيوم، ‫وهو ما تمكن مواجهته بتناول اللبن ومنتجاته.

تغير لون هلال الظفر

إذا تغير لون هلال الظفر إلى اللون الوردي، فقد ‫ينذر ذلك بمشاكل في القلب، تؤثر -بدورها- بالسلب على إمداد هلال ‫بالأكسجين.

تقصف الأظافر من الأمام أو وجود شقوق صغيرة بها

قد يشير ذلك إلى نقص ‫البيوتين، وهو ما تمكن مواجهته بتناول فول الصويا ورقائق الشوفان ‫ومنتجات اللبن.

عدم نمو الأظافر على الإطلاق أو تكون هشة

قد يشير ذلك إلى نقص ‫فيتامين “ب 12″، وهو ما تمكن مواجهته بتناول الأطعمة الحيوانية.

مواضع صفراء أو ذات لون بني

قد يكون ذلك مؤشرا على الإصابة بفطريات، لا سيما إذا كان الظفر يبدو تالفا ومتفتتا من الجانب الخارجي.

وجود بقع بنية أو زيادة سُمك

قد ينذر ذلك بالإصابة بسرطان ‫الجلد.

تغير اللون إلى اللون الأسود

قد يشير ذلك إلى ما يسمى الورم ‫الدموي، وهو عبارة عن كدمة نتيجة إصابة.

العلاج

يقول الدكتور يان-أولاف بيونتيك إن العلاج يتوقف على سبب ‫المشكلة ويتم تحديده بواسطة الفحوصات الطبية، موضحا أنه إذا كان ‫السبب يكمن مثلا في فطريات، فإنه يتم العلاج بواسطة طلاء خاص، ‫وذلك إذا لم تكن الأظافر مصابة بالفطريات بنسبة 100%.

أما إذا كانت مصابة بالفطريات بنسبة 100%، فإنه يتم اللجوء إلى ‫الأدوية المضادة للفطريات بشكل إضافي.

‫وأضاف طبيب الأمراض الجلدية الألماني أنه تمكن مواجهة تقصف الأظافر عن طريق معالجتها بزيت اللوز كل مساء على مدار 8 أسابيع.