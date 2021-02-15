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أعراض الأزمة القلبية تختلف بين الرجال والنساء

15 - فبراير - 2021
نوبة قلبية

نوبة قلبية - توضيحية

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تعد الازمة القلبية واحدة من المشاكل الصحية الخطيرة ، التي تواجه الكثيرين سواء كانوا رجالا أو نساء ، أو حتى شباب أو كبار في السن .

أكدت مؤسسة القلب الألمانية أن أعراض الأزمة القلبية تختلف بين الرجال والنساء.

وأوضحت أن أعراض الأزمة القلبية لدى الرجال تتمثل في الشعور بآلام مفاجئة ممتدة لفترة طويلة خلف عظمة القص، وغالبا ما تمتد هذه الآلام إلى الأذرع والظهر والبطن والرقبة والفكين، كما يبدو الوجه شاحبا ويتصبب عرقا باردا.

ومن الأعراض الأخرى للأزمة القلبية ضيق شديد في التنفس والشعور بدوار يمكن أن يصل إلى حد فقدان الوعي.

وعلى عكس الرجال فإن الأعراض تكون أقل وضوحا لدى السيدات، إلا أنه يمكن الاستدلال عليها من خلال الشعور بآلام في منطقة أعلى البطن والشعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ وضيق في التنفس وآلام بالظهر.

وعلى أي حال ينبغي استدعاء الطبيب على وجه السرعة بمجرد ظهور هذه الأعراض.

جدير بالذكر أن فرص الإصابة بالأزمة القلبية تزداد لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكري أو ارتفاع نسب الدهون بالدم وكذلك المدخنون والأشخاص قليلو الحركة.

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