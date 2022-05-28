أعراض الإصابة بالفطريات المعوية وكيفية علاجها

أشارت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي أن هناك بعض من العوامل التى تسبب خطر الإصابة بالفطريات المعوية، ومنها ضعف جهاز المناعة والإفراط في تناول السكر وتعاطي المضادات الحيوية وكذلك مستحضرات الكورتيزون.

وهذة الفطريات من أكثر الأشياء التى يعانى منها العديد من الناس وتسبب لهم مشاكل والآلام عديدة، فبحسب ما أوضحت الجمعية أن أعراض الإصابة بالفطريات المعوية تتمثل في انتفاخ البطن، خاصة بعد تناول الأطعمة الحلوة، والتقلصات المعوية، والإمساك، والإسهال الشديد المتكرر “في الحالات الشديدة يكون مصحوباً بنزيف”، وحكة في الشرج، والتهابات الجهاز الهضمي المتكررة، وظهور طبقة بيضاء على اللسان.

وللوقاية منها نوهت الجمعية بضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي غالباً ما يتم بواسطة مضادات الفطريات، وذلك لتجنب العواقب الوخيمة المحتملة والمتمثلة في التهابات حادة في تجويف الفم والمريء والمستقيم وكذلك في منطقة المهبل لدى النساء.

وفي الحالات الشديدة بشكل خاص، هناك خطر الإصابة بالتسمم الفطري للدم، والذي يمكن أن يهاجم الأعضاء الداخلية ويؤدي إلى فشل الأعضاء، وإلى جانب العلاج الدوائي تلعب التغذية الصحية دوراً مهماً في مواجهة الفطريات المعوية.

حيث ينبغي الابتعاد عن السكر والدقيق الأبيض والمنتجات المحتوية على الخميرة، في حين ينبغي تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية كالخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة.

كما تعد البروبيوتيك سلاحاً مهماً لمحاربة الفطريات المعوية، حيث إنها تحتوي على العديد من بكتيريا حمض اللاكتيك ويمكن أن تحد من الفطريات في الأمعاء.