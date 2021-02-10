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أعراض تؤكد الإصابة بسلالة كورونا الأفريقية

10 - فبراير - 2021
فحص كورونا

فحص كورونا

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أثارت سلالة فيروس كورونا الافريقية الجديدة حالة من الرعب والهلع ، لأنها تعتبر أشرس التحورات الجديدة للفيروس التاجي.

وبحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، فإن الشعور بضيق التنفس والالتهاب الرئوي بعد مرور أكثر من أسبوع على ظهور الأعراض العادية لكوفيد-19 دليل على الإصابة بسلالة كورونا الخاصة بجنوب أفريقيا.

وقبل أيام علقت جنوب أفريقيا استخدام لقاح “أسترازينيكا” في برنامج التطعيم بعدما أظهرت بيانات أنه لا يوفر سوى حماية محدودة من الإصابة بدرجة خفيفة إلى متوسطة بالمرض الناجم عن سلالة فيروس كورونا المتحورة المنتشرة في البلاد.

وبحسب دراسة جديدة لقاح أسترازينيكا يوفر “الحد الأدنى من الحماية” ضد عدوى كوفيد-19 الخفيفة والمتوسطة.

ويعتبر أصحاب الأمراض المزمنة وكبار أكثر المعرضين لخطر الإصابة بحالات حادة لفيروس كورونا المستجد.

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