أعراض تدل على الإصابة بـ”سكري العين” … احذروها

اعتلال الشبكية السُكّري هو أحد مضاعفات داء السكّري التي تُصيب العين. ويحدث هذا المرض بسبب تلف الأوعية الدموية بالأنسجة الحساسة للضوء الموجودة في الجزء الخلفي للعين (الشبكية).

أشار الخبراء إلى وجود أعراض تظهر على مصابي مرض سكري العين يستدل منها على ضرورة التحرك لطلب المساعدة الطبية.

وقال موقع “dailymedicalinfo” إن الأعراض التي تتطلب من مريض سكري العين الإسراع بالذهاب لطبيب العيون منها: حدوث تشوش بالرؤية، وجود ألم شديد في العين، وجود هالات مضيئة عند النظر، و فقدان الرؤية المفاجئ، وسرد الموقع تفاصيل هذه الأعراض كما يلي.

إعتام عدسة العين والسكري

قد يشعر مريض سكري العين بحدوث ضبابية في الرؤية، ووهج شديد عند رؤية الأجسام المضيئة، حيث تزداد فرص الإصابة بإعتام العدسة بنسبة 60% لدى مرضى السكري، و مرضى السكري يعانون من إعتام العين في سن مبكر، و هو أكثر مشاكل مرض السكري شيوعاً، و علاج إعتام العدسة يكون جراحياً عن طريق إزالة العدسة واستبدالها.

اعتلال الشبكية والسكري

يشمل علاج اعتلال الشبكية السكري الجراحة بالليزر الضوئي، وبالرغم من أن العملية الجراحية تحمي من الإصابة بالعمي بنسبة 90% إلا أنها لا تعوض البصر المفقود في المراحل المتأخرة من اعتلال الشبكية السكري وبالتالي يحدث انفصال للشبكية، و يكون الحل جراحي عن طريق إزالة الندبات و السائل الموجود داخل العين

المياة الزرقاء والسكري

بعد بلوغ سن الـ 40 تزداد فرص الإصابة بالمياة الزرقاء، و لكن مرضى السكري تزداد لديهم فرص الإصابة بنسبة 40%، قد يشعر المريض بوجود هالات مضيئة أو حلقات ملونة عند النظر حوله، و لكن في أغلب الحالات لا يشعر المريض بأي أعراض.

هناك بعض الأعراض تكون أقل شيوعاً لدى مرضى المياة الزرقاء و تشمل ألم شديد بالرأس، وألم بالعين، و كثرة الدموع، وتعمل المياة الزرقاء على زيادة ضغط العين، و بالتالي من الممكن أن تؤدي لحدوث تلف بالعصب البصري والإصابة بالعمى.

يشار إلى أن علاج المياة الزرقاء يشمل القطرات التي تعمل على خفض ضغط العين، أو الجراحة التقليدية، و أخيراً الليزر.