أعراض تشير إلى مرض في الكبد لدى دخولك إلى المرحاض.. ما هي؟

حذرت مؤسسة طبية بريطانية، من أعراض قد تشير إلى أنك تعاني من مرض في الكبد وبحاجة إلى رعاية طبية عاجلة، وذلك لدى دخولك إلى المرحاض.

وقالت لمؤسسة British Liver Trust، إنه حال كنت تعاني من الكبد الدهني، وكان برازك باللون الأسود الداكن، أو كان لون البول داكنا، فهذا يعني أنك بحاجة لرعاية عاجلة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

هناك أعراض خطيرة أخرى، تشمل تورم منطقة أسفل البطن، وظهور كدمات بسهولة، وحكة في الجلد، وقد تتورط هذه الأعراض إلى تقيؤ الدم.

في المقابل، إن كنت ما تزال في مرحلة مبكرة من الكبد الدهني غير الكحولي، فقد تواجه أعراض مثل التعب والشعور بعدم الراحة في الجزء العلوي الأيمن من البطن، حيث يوجد الكبد.

وفي المملكة المتحدة، يقدر أن هناك واحد من كل 3 أشخاص يعاني من مرحلة مبكرة من الكبد الدهني غير الكحولي.

وبحسب هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، لا تسبب المراحل الأولى من مرض الكبد الدهني عادة أي أضرار، إلا أنه بمرور الوقت يمكن أن تتسبب في تليف الكبد بشكل خطير.