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أعراض تظهر على الجلد نتيجة للإصابة بكورونا

منذ 10 ساعات
كورونا- تعبيرية

كورونا- تعبيرية

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يواصل فيروس كورونا المستجد مفاجأة العلماء والباحثين نتيجة تعدد الأعراض المصاحبة واكتشاف أخرى بين فترة وأخرى.

كشفت الطبيبة الروسية المختصة بالأورام الجلدية، يكاتيرينا فيرتييفا، أن فيروس كورونا قد يؤدي إلى تفاقم الأمراض الجلدية.

وأوضحت أنه توجد هناك أعراض متشابهة تظهر على جلد الانسان أثناء الإصابة بمختلف سلالات فيروس كورونا، مثل “أوميكرون” أو “دلتا”.

وقالت: “الشيء الأكثر شيوعا الذي نشهده أثناء الإصابة بفيروس كورونا هو ما يسمى بالحمامى السامة. وهو ظهور بقع زرقاء شائعة على الجلد. ومن الممكن أن تتلف الأغشية المخاطية لتجويف الفم، أي ظهور بثور في الفم، لكن ذلك يحدث نادرا. في الغالب نشهد بقع زرقاء على الجلد”.

وأضافت أن المرتبة الثانية بين الأعراض الجلدية هي القشعريرة. كما قد يؤدي الفيروس إلى ظهور أعراض جلدية أخرى.

وأوضحت: “يمكن أن يتسبب فيروس كورونا نفسه في تفاقم الأمراض الجلدية. نشهد تفاقم مرض الصدفية أو قد يبدأ لأول مرة، وهناك العديد من المرضى المصابين بالبهاق بسبب فيروس كورونا، كما نرى تفاقم التهاب الجلد التأتبي.

وتابعت الخبيرة أن المصابين بكورونا قد يواجهوا أيضا في الأحوال النادرة التهاب الأوعية الدموية.

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