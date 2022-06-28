الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أعراض تظهر قبل شهر من الإصابة باحتشاء عضلة القلب

منذ 48 دقيقة
النوبة القلبية- تعبيرية

النوبة القلبية- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أعلن الدكتور ساتير زيجيان سيوي، أخصائي أمراض القلب، أن الألم في الظهر والبطن قد يشير إلى خطر احتشاء عضلة القلب.

ويشير الأخصائي في تصريح لـ Express، إلى أن هذه الأعراض تظهر قبل الإصابة باحتشاء عضلة القلب بفترة طويلة.

ويضيف، أن ظهور هذه الأعراض أمر معتاد لبعض الناس. لذلك يمكن أن يشير الشعور بالقلق والإرهاق إلى احتشاء عضلة القلب. كما قد يشعر الشخص بألم في الظهر أو البطن يصاحبه انخفاض القدرة على التحمل.

ويشير الأخصائي، إلى أن هناك أعراضا أخرى تظهر قبل فترة طويلة من الإصابة باحتشاء عضلة القلب، مثل ألم في الصدر، والتعرق، وعدم انتظام ضربات القلب، وضيق التنفس، وغيرها.

    المزيد من الصحة

    الكبد- تعبيرية
    مرض السكري يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني
    الوسواس القهري "تعبيرية"
    إليكم بعض العادات التي يمر بها مرضى الوسواس القهري
    جدري القردة يواصل انتشاره
    جدري القرود.. 8 أعراض تحذيرية لا تتجاهلها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    الليرة اللبنانية والدولار
    دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟