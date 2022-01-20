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أعراض تمنع الحصول على لقاح كورونا إذا ظهرت

20 - يناير - 2022
لقاح

لقاح

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كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن قائمة بالحالات التي يمنع فيها أخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

وقالت الصحة، في تعليق على أحد المتابعين عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن موانع أخذ اللقاح تأتي على النحو التالي:

1- إذا كان الشخص يعاني اليوم أو خلال العشرة أيام الماضية من أي من هذه الأعراض: حمى، آلام في العضلات والجسم، التهاب الحلق، سعال، فقدان حاسة الشم والتذوق، الغثيان والقيء، ضيق التنفس، احتقان/ سيلان الأنف، الإسهال، الصداع.

2- إذا كان المواطن مصابا بفيروس كورونا، فإنه ينبغى تأجيل التطعيم بعد مرور 28 يوما من التعافي.

3- إذا كان المواطن قد تلقى أي تطعيمات في غضون 14 يوما (مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية).​

لكن مع بدء المزيد من الدول حملاتها أو تسريعها في تلقيح مواطنيها، لا يزال هناك العديد من الأشياء المجهولة، خاصة في مدى فعالية اللقاح في مواجهة المتحورات الجديدة للفيروس خاصة أوميكرون.

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