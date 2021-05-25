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أعراض جديدة تنذر بحدوث سكتة دماغية... تعرفوا إليها

25 - مايو - 2021
السكتة الدماغية

السكتة الدماغية

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تعدّ السكتة الدماغية من أخطر الحالات التي قد تصيب الإنسان، وهناك علامات تحذيرية تحدث قبل الإصابة. وتحدث السكتة الدماغية عندما يتعرقل تدفق الدم إلى الدماغ ما يحرم أنسجته من الأكسجين اللازم، لذلك تموت خلايا المخ في دقائق.

في السياق، أعلن الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، أن ظهور مشكلات مفاجئة في الرؤية، قد يشير إلى مرض خطير أو إلى الجلطة الدماغية.

وقال مياسنيكوف: “أي انخفاض في مجال الرؤية، يتطلب مراجعة الطبيب فورا. لأنه قد يكون بسبب جلطة دماغية، أو من أعراض مرض خطير”.

ويضيف، عند ظهور “الذباب” أمام العينين، يرافقه انخفاض وضبابية الرؤية أو الألم، يجب فورا مراجعة الطبيب وعدم تأجيل الأمر إلى الغد. وهذا يخص بالدرجة الأولى كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم ومرضى السكري.

ودعا مياسنيكوف، إلى عدم القلق من ظهور “الذباب” أمام العينين بصورة دورية، إذا لم يكن مصحوبا بعدم الراحة. لأن هذه ظاهرة طبيعية تظهر نتيجة تمسخ البروتين (إفساد البروتين). وأكد على أن احتمال ظهور “الذباب” أمام العينين يزداد مع التقدم بالعمر.

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