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أعراض خطيرة لحصى الكلى

13 - مارس - 2021
أعراض خطيرة لحصى الكلى

أعراض خطيرة لحصى الكلى

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تحدث الأطباء عن الأعراض التي يمكن أن تشير إلى تكون حصوات الكلى وتدل على الحاجة إلى عناية طبية عاجلة، حسبما ذكرت الصحيفة الإسبانية 20 minutos.

أظهرت الأبحاث التي أجراها المعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى أن العلامات الرئيسية لتكوين الحصوات هي الألم الحاد في الظهر أو أسفل البطن أو في جانب واحد من أسفل الظهر.

من الأعراض الأكثر إثارة للقلق، وجود دم في البول، اللون القاتم، ألم أثناء التبول. قد تشير الأعراض الأخرى، مثل الغثيان والقيء والقشعريرة أو الحمى مع أعراض أخرى، إلى المرض أيضًا.

وفقًا للخبراء، فإن شرب كمية كافية من الماء يوميًا سيقلل من خطر تكون الحصوات.

وأشار الباحثون إلى أن “بعض الدراسات تظهر أن عصير الليمون والبرتقال يقيان من حصى الكلى بفضل السترات التي تمنع البلورات من التحول إلى حصوات”.

ويوصى بتقليل تناول الملح والبروتينات الحيوانية والقهوة والشاي.

حصوات الكلى هي حالة ناجمة عن تراكم كميات كبيرة من المعادن في البول، مثل الكالسيوم والفوسفور والأكسالات، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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