أعراض ضربة الشمس وكيفية الوقاية منها خلال فصل الصيف

يصاب العديد من الأشخاص بضربات شمس قوية بفصل الصيف والتى قد تكون خطيرة في كثير من الأوقات، ولا يدري المصاب علامات الإصابة بها، لذلك حذر المركز الاتحادي لتقييم المخاطر من الإصابة بضربة الشمس.

فبحسب ما أوضح المعهد أن الضربة تكون بعد التعرض لأشعة الشمس المباشرة والشديدة طويلاً، ويكفي التعرض لها نصف ساعة لإلحاق ضرر بالسحايا ونسيج الدماغ، والإصابة بالتهاب السحايا أو الوذمة الدماغية، ما قد يؤدي إلى الوفاة.

وتشمل هذه الأعراض في الشعور العام بالإعياء، والصداع، وآلام في مؤخرة العنق، وحرارة الرأس، والغثيان، والقيء، والدوار، وضجيج الأذن، والحمى، وآلام الأطراف، وتقلصات البطن، والرعشة، وفقدان الوعي.

ويجب عند ملاحظة هذه الأعراض، الابتعاد عن أشعة الشمس والمكوث فى مكان ظليل وبارد والاستلقاء مع رفع الجزء العلوي من الجسم، والرأس، وتبريده ومؤخرة الرقبة بمنشفة باردة.

بالإضافة أن شرب السوائل بكمية كافية، خاصة الماء وعصائر الفواكه له عامل مهم لتجنب ضربات شمس القوية.

و للوقاية من ضربة الشمس، يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتغطية الرأس ووضع مظلة، ومن المهم أيضاً استخدام كريم واق من الشمس ذي مُعامل حماية SPF لا تقل عن 50 لحماية أنفسنا من الخطر.