أعراض غير واضحة لسرطان الكبد

الكبد هو المسؤول عن التصفية المتواصلة للدم المتدفق في الجسم، كما يقوم بتحويل المواد المغذية والأدوية التي يتم امتصاصها في الجهاز الهضمي إلى مواد كيميائية جاهزة للاستعمال،

يظهر سرطان الكبد في خلايا الكبد، وقد تكون أعراضه خفية في بعض الأحيان حيث يعتقد المريض أنها ناتجة عن عسر الهضم.

لذا يجب معرفة العلامات والأعراض التي تشير إلى سرطان الكبد، للكشف المبكر والتعافي سريعا.

الشعور بالامتلاء الشديد بعد تناول وجبة صغيرة والغثيان أو القيء، هذه العلامات لا تعني بالضرورة الإصابة بهذا النوع من السرطان، وفق ما ذكر موقع “تايمز أوف إنديا”.

وقد تكون هذه الأعراض المذكورة أعلاه نتيجة حالات صحية أخرى أيضاً، ومع ذلك، إذا واجهت أياً من هذه الأعراض، فلا بد من أن تستشير الطبيب.

أعراض شائعة أخرى

يمكن أن يؤدي سرطان الكبد أيضاً إلى العديد من الأعراض الأخرى التي تشمل فقدان الوزن غير المبرر، وفقدان الشهية، وتضخم الكبد، والشعور بالامتلاء تحت الضلوع على الجانب الأيمن، وتضخم الطحال، والشعور بالامتلاء تحت الأضلاع على الجانب الأيسر، إضافة إلى آلام في البطن وألم بالقرب من نصل الكتف الأيمن، وتورم أو تراكم السوائل في البطن، والحكة واليرقان.

علامات عسر الهضم

تشمل الأسباب الشائعة لـ عسر الهضم، تناول الكثير من الطعام، أو الإفراط في الشرب، أو عدم تحمل الطعام، أو تناول الحبوب على معدة فارغة، وتشمل علامات عسر الهضم أيضاً، الحموضة المعوية وشعور حارق مؤلم في الصدر بعد تناول الطعام والتجشؤ وإخراج الغازات.