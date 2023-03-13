أعراض كثيرة لاكتئاب ما قبل الطمث.. ما علاقة "هرمون السعادة"؟

تعاني الكثير من النساء من اضطرابات جسدية ونفسية في الفترة التي تسبق موعد الدورة الشهرية

تعاني الكثير من النساء من اضطرابات جسدية ونفسية في الفترة التي تسبق موعد الدورة الشهرية “الطمث”، لعل أكثرها شيوعاً هو اكتئاب ما قبل الطمث، (Premenstrual Dysphoric Disorder).

ووفقاً لدراسة نشرها المعهد المركزي الألماني للصحة النفسية فإن هذا الاكتئاب هو عبارة اضطراب يصيب المرأة قبل موعد الدورة الشهرية بنحو أسبوع إلى ‫10 أيام.

‫وأوضح المعهد الألماني أن أسباب هذا الاضطراب -المعروف اختصارا بـ”بي إم دي إس” (PMDS)- ‫غير معلومة على وجه الدقة، غير أن الأطباء يرجحون أنه يرجع إلى ‫الاضطرابات الهرمونية، مثل الانخفاض المفاجئ في هرمون “السيروتونين” ‫المعروف باسم “هرمون السعادة”.

‫أعراض اكتئاب ما قبل الطمث

الأعراض الجسدية

آلام البطن والظهر.

الصداع.

ضعف التركيز.

اضطرابات النوم.

ضعف ‫العضلات.

‫الأعراض النفسية

السلوك العصبي.

سرعة الاستثارة.

التقلبات المزاجية.

الخوف.

القلق.

الاكتئاب.

الميل إلى البكاء.

فقدان ‫الاهتمام بالعمل والأسرة والأصدقاء والهوايات.

التعامل مع اكتئاب ما قبل الطمث

‫وأشار المركز إلى أنه يمكن مواجهة اضطرابات اكتئاب ما قبل الطمث عن طريق التغذية الصحية المتوازنة وممارسة الرياضة وتقنيات الاسترخاء والتأمل.

‫‫وفي الحالات الشديدة، يمكن اللجوء إلى العلاج النفسي، الذي يشمل العلاج ‫الدوائي بواسطة مضادات الاكتئاب والعلاج السلوكي المعرفي، والذي تتعلم ‫فيه المرأة كيفية التعامل مع التوتر النفسي المقترن بالدورة الشهرية.