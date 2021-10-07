أعراض كورونا الخفيفة قد تدوم لمدة 8 أشهر

خلصت دراسة حديثة، أجراها فريق من الباحثين في السويد، إلى أن الإصابة بعدوى خفيفة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تترك أعراضاً طويلة المدى قد تصل إلى 8 أشهر.

وأظهرت الدراسة أن حوالي 10% من المرضى المصابين بعدوى خفيفة من فيروس كورونا المستجد يظلون يعانون من عرَض واحد على الأقل من الأعراض المتوسطة إلى الشديدة بعد 8 أشهر من بدء ظهور الأعراض، وفقاً لموقع “Study Finds” الأمريكي.

وأشار الموقع، في تقرير نشره الأربعاء، إلى أن الباحثين من مستشفى “دانديريد” ومعهد “كارولينسكا” في السويد يقولون إن هذه الأعراض طويلة الأمد الأكثر انتشاراً تشمل فقدان حاسة الشم أو التذوق والشعور بالتعب، وهي الأعراض التي قالوا إن لها تأثير ضار على الحياة المهنية والاجتماعية والأسرية للمرضى.

وفي الدراسة التي بدأ الباحثون العمل عليها في ربيع 2020 بهدف تقييم مناعة السكان بعد تفشي كوفيد-19، قاموا بجمع عينات دم من 2149 عاملاً في مستشفى دانديريد خلال الدورة الأولى من التجربة، ووجدوا أن حوالي 19% منهم لديهم أجسام مضادة ضد الفيروس، ومنذ ذلك الحين، ظلوا يحصلون على عينات دم منهم كل أربعة أشهر، وأكمل المتطوعون استبيانات حول الأعراض التي ظلت موجودة على المدى البعيد ومدى تأثيرها على حياتهم.

وخلال فترة المتابعة الثالثة في يناير 2021، تمت مقارنة بيانات 323 من العاملين في مجال الرعاية الصحية (83% من النساء، ومتوسط أعمارهم 43 عاماً) والذين كانت لديهم أعراض مستمرة بعد 8 شهور على الأقل من إصابتهم بنوبة خفيفة من كورونا، مع 1072 من العاملين في مجال الرعاية الصحية (86% من النساء، ومتوسط أعمارهم 47 عاماً) ممن لم يصابوا بالفيروس.

ووفقاً للنتائج، التي نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، فإن 26% من أولئك الذين أصيبوا سابقاً بكوفيد-19 كان لديهم عرض واحد على الأقل من الأعراض المتوسطة إلى الشديدة بعد مرور شهرين على الإصابة، فيما ظهرت هذه الأعراض على 9% فقط من المجموعة الأخرى، كما كان لدى 11% عرض واحد على الأقل استمر لأكثر من ثمانية أشهر وأثر سلباً على حياتهم المهنية أو الاجتماعية أو الأسرية، مقارنة بـ2% فقط من المجموعة الأخرى، وشملت الآثار طويلة المدى مشاكل في الجهاز التنفسي، وفقدان حاسة الشم والتذوق، والشعور بالتعب.

ونقل الموقع عن الباحث المشارك في الدراسة الدكتور سيباستيان هافرفال، قوله: “على الرغم من حقيقة أن المشاركين في الدراسة قد أصيبوا بعدوى خفيفة من كوفيد-19، فإن نسبة كبيرة نسبياً أبلغت عن أعراض طويلة الأمد مع تأثير على نوعية الحياة، ولذا فإننا نعتقد أنه يجب على الأفراد الشباب والأصحاء، وكذلك الفئات الأخرى في المجتمع، أن يحترموا هذا الفيروس بشدة وذلك لأنه قادر على إضعاف نوعية الحياة بشكل كبير، وذلك حتى فترة طويلة بعد الإصابة”.