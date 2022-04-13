أعراض مقلقة تدعوك للبدء بتخفيف وزنك بشكل عاجل

تعتبر مشكلة الوزن الزائد أو السمنة من المشاكل المعقدة التي تؤدي لزيادة كمية دهون الجسم بشكل مفرط.

ومؤخراً لم تعد السُمنة مجرد مصدر قلق بشأن المظهر الجم،. بل إنها باتت مشكلة طبية تزيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض ومشكلات صحية أخرى مثل مرض القلب وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم وأنواع معينة من السرطان.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فهذه أبرز علامات التي تؤشر بضرورة فقدان الوزن:

1. الشعور بتعب عند بذل أي مجهود

مع زيادة الوزن والإصابة بالسمنة وكذلك انتشار الدهون في مختلف أنحاء الجسم يزداد الشعور بالتعب عند بذل أي مجهود حتى وإن كان بسيطًا، مثل: صعود الدرج، أو ممارسة الرياضة اليومية المعتادة.

حيث أن الوزن الزائد يعيق ممارسة الأنشطة اليومية بصورة طبيعية ويسبب الشعور بالتعب والميل للكسل وقلة الحركة، وهذه تعد من أهم الأمثلة علىى علامات تؤشر بضرورة فقدان الوزن.

2. ضيق الملابس

في حالة تغير قياس الملابس وحاجتك لشراء ملابس بقياس أكبر فهذا يعني أنك اكتسبت وزن زائد ويجب أن تحاول التخلص منه في أسرع وقت، ويمكن ملاحظة هذا من ضيق الملابس المتوفرة في خزانتك خاصةً في منطقة البطن حيث أن تكتل الدهون في مناطق مختلفة بالجسم سوف يصيبك بالإحباط.

3. الإصابة ببعض الأمراض

هناك العديد من الأمراض المرتبطة بالسمنة، مثل: ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وارتفاع الكوليسترول بالدم، وأمراض القلب، كما أن بعض المشكلات الصحية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجاب قد تنتج عن زيادة الوزن، مثل: تكيس المبايض، وضعف الخصوبة، وتحتاج هذه المشكلات الصحية والأمراض إلى فقدان الوزن لعلاجها وتجنب مضاعفاتها.

4. الشخير أثناء النوم

ينتج الشخير أثناء النوم عن عدة أسباب، منها: ما يتعلق بمشكلات في الأنف واللحمية، ولكن في حالة ظهور الشخير بشكل مفاجىء مع زيادة الوزن فهذا يعني أنه يرتبط بالسمنة حيث تعيق الدهون التنفس بطريقة صحيحة، وبهذا تعد من علامات تؤشر بضرورة فقدان الوزن.

الجدير بالعلم أنه ينتج عن هذا الاضطراب نقص الأكسجين في الدم ويمكن أن يسبب متلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم.

5. آلام الركبتين والقدمين

تتسبب زيادة الوزن في الضغط على العظام والمفاصل بصورة كبيرة خاصةً في منطقة الركبتين والقدمين، وكذلك في أسفل الظهر مما يصعب الوقوف أو المشي لفترة طويلة، ولذلك تزداد مخاطر الإصابة بمشكلات العظام والمفاصل في حالة اكتساب مزيد من الوزن والدهون.

6. الميل للعزلة والإنطواء

يؤدي اكتساب وزن زائد إلى الشعور بالحرج وقلة الثقة بالنفس، وبالتالي يفضل الشخص الممتلىء أن يكون بمفرده في مختلف الأوقات ويبتعد عن اللقاءات التي تجمع الأسرة والأصدقاء، ومع فقدان الوزن والعودة للقوام المثالي يبدأ في العودة للظهور مجددًا ومواجهة الحياة بصورة طبيعية.

7. الشعور بالجوع الدائم

كلما زاد الوزن كلما زادت حاجة الجسم لتناول الطعام، وبالتالي يكون من الصعب التوقف عن تناول الأطعمة الدسمة والدهنية التي تكسبك مزيد من الوزن، وبمرور الوقت يزداد الشعور بالجوع وعدم القدرة على مقاومة الطعام.

8. اضطرابات النوم

يمكن أن يصاب الشخص الذي يعاني من السمنة باضطرابات النوم سواء قلة النوم أو كثرة النوم، حيث أن الشخير الناتج عن السمنة قد يؤدي للاستيقاظ من النوم خاصةً في حالة حدوث متلازمة انقطاع التنفس، كما أن ثقل الجسم وصعوبة إيجاد وضعية مريحة قد تعيق النوم.

في حالات أخرى قد يلجأ الشخص المصاب بالسمنة إلى النوم هروبًا من مواجهة المشكلة التي يعاني منها.