أعراض مميزة لمتحور كورونا الجديد.. تعرف عليها

دق متحور كورونا الجديد ناقوس الخطر من جديد، حيث كشفت منظمة الصحة العالمية عن انتشار متحور كورونا الجديد “إيريس- EG.5″ في 60 دولة حول العالم، وسط تحذيرات من سرعة اختراقه الصفوف.

ووصفت المنظمة هذا المتحور بـ”المهم”، متوقعة تغيره وخروج الكثير من الطفرات من عباءته، مشيرة إلى صفاته المميزة والتي تتعلق بخصائص هروب مناعية، وسرعة انتشاره ليصبح هو السلالة السائدة في العالم خلال الأسابيع المقبلة، وفقا للتوقعات.

ورغم أن أعراض المتحور الجديد لـ”كوفيد-19” تشبه أعراض السلالات السابقة، إلا أنها تتميز بكونها أكثر حدة وتعرض الأفراد لخطر كبير، وفقا لموقع Hindustan times.

وعدد الموقع أبرز الأعراض التي تميز هذا المتحور كالتالي:

– الحمى

– السعال

– العطس

– سيلان الأنف (الاحتقان)

– التهاب الحلق وضيق التنفس

– الصداع

– الغثيان

– الإسهال آلام في البطن

– التهاب العضلات التشنجات وآلام الجسم

– التعب العام وفقدان حاسة الشم