أعراض ومخاطر نقص الزنك.. ونصائح للوقاية

يعد الزنك أحد العناصر المعدنية الصغرى التي يحتاج جسم الإنسان إلى كميات ضئيلة منها، غالباً أقل من 100 مليجرام، ورغم ذلك فإن نقصها يسبب مشاكل صحية.

سلط مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية الضوء على الفوائد الصحية للزنك؛ حيث يدعم الكثير من وظائف الجسم والجهاز المناعي.

ويحتاج الجسم إلى الزنك بمعدل يومي يتراوح بين 7 و10 مجم بالنسبة للنساء وبين 11 و16 مجم بالنسبة للرجال، وذلك وفقا لتوصيات الجمعية الألمانية للتغذية.

وتتمثل أعراض نقص الزنك في كثرة الإصابة بالعدوى بسبب ضعف المناعة وجفاف الجلد والتهاب الجلد وتساقط الشعر وتقصف الأظافر وتدهور حاستي الشم والتذوق.

ومن المعروف أن نقص الزنك يتسبب أيضا في ظهور حب الشباب، وقصور الغدد التناسلية، والتهاب المفاصل، وعرقلة النمو خاصة عند الأطفال.

وغالبا ما تظهر آثار نقص عنصر الزنك المهم في 3 مجالات أساسية: الجلد، بطانة الأمعاء، والجهاز المناعي، لذا تحتوي أغلب بروتوكولات علاج نزلات البرد على هذا المعدن الذي يستخدم كإجراء وقائي.

وأوضح المركز أن الأغذية الحيوانية تعد مصدرا جيدا للزنك مثل اللحوم والأسماك والجبن والبيض، مشيرا إلى أن بعض الأحماض الأمينية الموجودة في هذه الأغذية تعزز امتصاص الزنك.

وأضاف أن الأغذية النباتية تحتوي على كميات أقل من الزنك، بالإضافة إلى احتوائها على مواد تجعل امتصاص الزنك صعبا، وأشهر مثال على ذلك هو حمض “الفيتيك” الموجود في الحبوب الكاملة.

ويتعين على الأشخاص النباتيين تناول منتجات الحبوب الكاملة والبقوليات مثل الحنطة السوداء والفول والعدس ورقائق الشوفان بعد نقعها أو تخميرها أو إضافة حمض إليها؛ حيث تعمل طرق التحضير هذه على تقليل محتوى حمض “الفيتيك” بها.