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أعراض يشعر بها الإنسان قبل إصابته بالنوبة القلبية

12 - يوليو - 2021
النوبة القلبية- تعبيرية

النوبة القلبية- تعبيرية

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كثيرا ما نسمع أن شخصا قد أصيب بنوبة قلبية بشكل مفاجئ، دون أن يشعر بأي أعراض، ولكن فعليا توجد بعض الأعراض التي قد تكون بمثابة جرس إنذار قبل الإصابة بالنوبة القلبية.

وتحدث الأطباء في مؤسسة British Heart Foundation البريطانية لأمراض القلب عن الآلام التي يحس بها المرضى عادة قبل الإصابة بنوبة قلبية.

وقالوا:” يتجاهل بعض الناس بلا مبرر ألما يظهر في الصدر قد يكون دليلا على إصابته القريبة بنوبة قلبية”.

ويدعو الأطباء المرضى إلى طلب العناية الطبية الفورية إذا كان الألم في الصدر قد نشأ فجأة، ثم اشتد، أو انتشر إلى الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك.

وكذلك عند حدوث ضيق في التنفس أو تدهور في الصحة.

إذا كان ألم الصدر لا يتوافق مع المواصفات المذكورة، فقد يكون سببه الذبحة الصدرية أو عسر الهضم أو إجهاد العضلات.

وهناك، حسب المؤسسة البريطانية، أعراض أخرى للنوبة القلبية وبينها التعرق، الدوخة، الشعور المفاجئ بالقلق، السعال المفرط، أو الصفير بسبب تراكم السوائل في الرئتين.

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