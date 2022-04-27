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أعشاب تساعد على التخلص من حموضة المعدة في “العيد”

27 - أبريل - 2022
أسباب الحموضة وكيفية علاجها في المنزل

أسباب الحموضة وكيفية علاجها في المنزل

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يعاني العديد من الاشخاص من مشكلة الإصابة بحموضة المعدة في العيد، وذلك بسبب ان المعدة تكون قد تعودت على نظام غذائي معين خلال شهر رمضان الكريم، فتجد صعوبة في استقبال الطعام في النهار، وهناك بعض الأعشاب التي قد تساعد في التخلص من حموضة المعدة التي قد تعاني منها في عيد الفطر المبارك.

وأثبت العرق سوس فعاليته في العديد من الدراسات، حيث يقال إن عرق السوس يزيد من الغشاء المخاطي لبطانة المريء، مما يساعدها على مقاومة التأثيرات المهيجة لحمض المعدة، ويتوفر عرق السوس منزوع الجلسرين أو DGL في شكل حبوب أو مشروب، وذلك بحسب موقع “health harved”.

ومن ابرز الاعشاب التي قد تساعدك على التخلص من حموضة المعدة، هو شاي الزنجبيل، حيث يحتوي على مرطبات طبيعية للمعدة ويساعد على تطهير المعدة، والتخلص من الحموضة.
وتشير التقرير العلمية بأن النعناع البري والشمر وجذر الخطمي وشاي البابايا تساعد في الهضم وتوقف الحموضة المعوية، فهناك بعض الناس يأكلون البابايا الطازجة كمساعدات في الجهاز الهضمي، وهناك علماء آخرون يقسمون بعصير البطاطس النيئة ثلاث مرات في اليوم.

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