أفضل التمارين الرياضية للوقاية من هشاشة العظام في سن الـ 50

من المهم جداً معرفة كيفية الحفاظ على صحتك ولياقتك، خاصة مع تقدمك في العمر، ويعتبر أحد الأمراض الشائعة التي يجب الانتباه لها والتي تصيب الرجال والنساء على حد سواء هي هشاشة العظام، لأنها تسبب هشاشة وضعف في عظامك، وأن الأفراد الذين يعانون من هشاشة العظام يخاطرون بالتعامل مع كسر العظام من شيء بسيط مثل السعال أو الانحناء.

ويقول الدكتور مايك بول، ماجستير في الصحة العامة ومدير المحتوى الطبي والتعليم، إن هناك أفضل التمارين للوقاية من هشاشة العظام في الخمسينيات من عمرك منها الركض، القفز على الحبل، المشي لمسافات طويلة، ولعب التنس كلها تمارين رائعة للقيام بها.

ممارسة التمارين الرياضية:

سواء كنت تعاني بالفعل من هشاشة العظام أو كنت في سن مستهدف رئيسي حيث يمكن أن تبدأ، فإن اتباع نظام غذائي صحي وأداء التمارين الصحيحة يعد خطوة مهمة للمساعدة في تقوية عظامك والمساعدة في منع فقدان العظام، وذلك حسب ما ذكره موقع “Eat This، Not That”.

ويوضح الدكتور بول أن الخمسينيات من عمرك هي وقت استثنائي لتكون على دراية تامة بهشاشة العظام لأن متوسط ​​سن اليأس يبلغ 51 عاماً وهو شائع جداً خلال تلك المرحلة.

يخبرنا: “أفضل التمارين للوقاية من هشاشة العظام هي تمارين حمل الأثقال التي تعمل ضد الجاذبية، ويمكنك أيضاً التفكير في هذه التمارين على أنها أشياء تعمل حقاً على عظام ساقك، وتشمل التمارين الركض، وصعود السلالم، ونط الحبل، والمشي، التنزه ولعب التنس والرقص”.

تناول الكالسيوم وفيتامين د:

بالإضافة إلى ممارسة الرياضة، فإن تغذية جسمك بالتغذية الجيدة مثل الكالسيوم وفيتامين د أمر أساسي، نظراً لأن الصحة واللياقة البدنية يجب أن تكون حقاً أسلوب حياة.

وينصح الدكتور بوهل، إنه يبدأ في مشاركة بعض العادات اليومية الجيدة ليكون استباقياً في الوقاية من هشاشة العظام، بالإضافة إلى التمارين الرياضية، فإن أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في الوقاية من هشاشة العظام هو ضمان حصولك على التغذية الكافية، وعلى وجه الخصوص، ركز على الحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د كل يوم بالإضافة إلى ذلك، من المهم لتجنب السلوكيات التي يمكن أن تسبب فقدان العظام.

كما يقترح بشدة شرب المشروبات الكحولية باعتدال، والامتناع عن التدخين، مضيفاً، أنه يجب عليك أيضاً التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية حول المخاطر الفردية الخاصة بك للإصابة بهشاشة العظام، حيث قد يكون الفحص مناسباً لك، وإذا كنت في خطر أو لديك بالفعل هشاشة العظام، هناك أدوية يمكنك تناولها للمساعدة في منع المزيد من فقدان العظام.

كما يمكن أن تشمل أعراض هشاشة العظام آلام الظهر، أو الوضعية المترهلة، أو فقدان الطول، و فيما يتعلق بعلامات الإنذار المبكر التي تشير إلى احتمال إصابتك بهشاشة العظام، يقول الدكتور بول إنه لا يوجد أي منها.

و في كثير من الأحيان، يعاني الأفراد من أنظمة بعد تقدم المرض وتكون عظامهم بالفعل في حالة ضعيفة.

وفقاً للدكتور بوهل: “قد تعاني من آلام الظهر، أو فقدان الطول، أو الوضعية المترهلة، وأن العلامة المنبهة لهشاشة العظام هي حدوث كسر في العمود الفقري أو في عظام أخرى، والذي قد يحدث بسهولة أكبر مما تتوقع”.