أفضل الطرق لتنظيف القولون بدون أي ضرر

يعد القولون من الأجزاء الهامة للجسم، ويُدعمه من خلال إزالة الماء من البراز، ناهيك عن موازنة الإلكترونيات والحموضة، بالإضافة إلى إعادة امتصاص المعادن والأملاح والماء والتخلص من الفضلات، والبكتيريا التي يحتوي عليها تُساعد في الهضم.

ولا يوجد ما يُعرف بتنظيف القولون في دقائق معدودة، فالأمر بحاجة إلى مزيد من الوقت، لاسيما مع الالتزام بالوصفات الطبيعية، فمهما كانت فعاليتها إلا أنها تتطلب الانتظار حتى تؤتي بثمارها.

أشهر الطرق المعنية بذلك تأتي على النحو التالي:

– يُمكن خلط عصير الليمون الطازج مع ملعقة من العسل وملعقة صغيرة من الملح، ووضع الخليط في الماء الدافئ، على أن يتم تناوله على الريق.

– العصائر المُعدَّة من الفواكه الطبيعية والخضراوات من شأنها المُساعدة في تنظيف القولون في 8 دقائق، حيث يُمكن إضافة الصبار مع التفاح والليمون، وتناول الخليط يوميًا.

– تناول المقدار الكافي من الماء يوميًا يُساعد على تطهير القولون والمحافظة على رطوبة الجسم، وتنظيم العملية الهضمية.

– يُفضل البعض خلط ملعقتين صغيرتين من ملح البحر مع الماء الدافئ، وتناول الخليط على الريق لتحفيز حركة القولون وتطهيره من الفضلات.

– تناول الألياف في الخضراوات والفواكه من الأمور الهامة لتنظيف القولون من الغازات وإمداد الجسم بالعناصر التي يحتاجها.

– يُعتبر عنصر البروبيوتيك من العناصر الفعالة في تعزيز البكتيريا النافعة في الأمعاء، بما يُطهر القولون، ومن أمثلة الأطعمة التي يحتوي عليها الأطعمة المخمرة وخل التفاح.

أيضًا من الهام الابتعاد عن تناول اللحوم المصنعة والحمراء والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، ناهيك عن التوقف عن التدخين والكحوليات، فمثل تلك العوامل من شأنها الإضرار بصحة القولون.

تنظيف القولون بالأعشاب

يُمكن أن يتم تنظيف القولون من البراز المتحجر بالأعشاب اعتمادًا على بعض المشروبات، والتي تتضح على النحو التالي:

– يُساعد خلط أنواع من شاي الأعشاب الملينة على تطهير القولون بصورة آمنة، ناهيك عن تحسين صحة الجهاز الهضمي، حيث يُمكن خلط الصبار مع السيليوم وجذر الخطمي.

– يُمكن الاعتماد على المكونات الطبيعية التي تُهدئ من اضطراب القولون، وتطرد الغازات، وتعمل على تليين الأمعاء، فهي من العلاجات الفعالة، على غرار تناول أوراق النعناع، ثمار الشمر، أزهار البابونج، بذر الكتان، وغيرها.