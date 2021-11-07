السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أفضل طريقة لحفظ اللحوم والخضروات

7 - نوفمبر - 2021
لحوم

لحوم

A A A
طباعة المقال

تحدث خبير تغذية الطريقة المثلى لتجميد وحفظ بعض الأطعمة مثل اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات.

وقال أخصائي أول التغذية، صالح الجعفري، خلال مقابلة عبر فضائية “السعودية”، إنه من المفضل أن يتم تقطيع اللحوم والدواجن والأسماك لقطع صغيرة.

وأوضح أن الخطوة التالية هي حفظها جيدا في أكياس أو حافظات بلاستيكية، ثم تبريدها لنحو 6 ساعات على الأقل قبل نقلها إلى التجميد، حتى يتم الاحتفاظ يها أطول فترة ممكنة.

وفيما يتعلق بتجميد الخضروات، ذكر اختصاصي التغذية، أنه من الأفضل أن تسلق في درجة حرارة مرتفعة لتثبيط الإنزيمات التي تسبب إفسادها وتغير طعمها، ثم تجميدها.

وأوضح الجعفري أن الطعام غير المطبوخ مثل اللحوم يمكن حفظه مجمدا لفترة قد تصل لستة أشهر وأكثر. وأشار إلى أن جودة الطعام المطبوخ قد تقل في حال زادت مدة حفظه على 3 أشهر كحد أقصى.

وبين أن فساد الأطعمة يتضح في تغير لونها وانبعاث رائحة كريهة منها أو في تغير قوامها، لافتا إلى أن كل هذه علامات تشير إلى فساد الطعام.

    المزيد من الصحة

    كيف يؤدّي المشروب الأشهر في العالم إلى تفاقم مشاكل العين وفقدان البصر؟
    مشكلة تساقط الشعر
    تحسين صحة الشعر.. عناصر غذائية لا يمكن الاستغناء عنها!
    منتجات الصويا
    منها حماية القلب.. تناول منتجات الصويا يعود بآثار مفاجئة على الجسم!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
    جورج الراسي
    بالصور والفيديو: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي
    اشتباكات عنيفة بين بلدتي حورتعلا والخضر
    بالفيديو.. اشتباكات عنيفة جداً بين بلدتين لبنانيتين