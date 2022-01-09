أفضل نظام غذائي منذ خمس سنوات وحتى اليوم.. كلنا بحاجة له!

أحرز النظام الغذائي المتوسطي المرتبة الأولى في السباق السنوي للحصول على أفضل نظام غذائي، وذلك للمرة الخامسة، وفقًا للتصنيفات التي أعلنتها منظمة يو إس نيوز أند وورلد ريبورت يوم الثلاثاء.

وجاء في المرتبة الثانية، بالتساوي (نظام DASH الغذائي)، الذي يرمز إلى الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم والتأكيد على تقليل تناول الملح؛ والنظام الغذائي المرن، الذي يشجع على أن تكون نباتيًا في معظم الأوقات – ولكنه مرن بدرجة كافية للسماح بتناول البرغر من حين لآخر.

كل هذه الحميات الثلاثة تقلل أو تقضي على الأطعمة المصنعة، وعمل على أن يحتوي طبقك على الفواكه والخضروات والفاصوليا والعدس والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.

قال جريتيل شويلر ، مدير تحرير الصحة في US News & World Report ، “أعتقد أنه من المهم ملاحظة أن الأنظمة الغذائية الثلاثة الأولى – البحر الأبيض المتوسط ​​، ونظام DASH والمرونة – تقدم جميعها التنوع والمرونة والقليل من القواعد، إن وجدت”.

وأضاف: “جميع الأنظمة الغذائية التي تؤدي أداءً جيدًا آمنة ومعقولة ومدعومة بالعلوم السليمة. كما يوفر الاِخاص بالنجحون بالنظام الغذائي أيضًا سعرات حرارية كافية مع التركيز على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة وكمية متواضعة من البروتينات الخالية من الدهون ومنتجات الألبان.

وقامت لجنة مكونة من 27 خبيراً بفحص 40 نظاماً غذائياً وصنفتها على عدة فئات:

ما مدى سهولة اتباع النظام الغذائي؟

ما مدى احتمالية أن يفقد الشخص وزنًا كبيرًا، على المدى القصير والطويل.

ما مدى فعالية النظام الغذائي في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري

اكتمال النظام الغذائي من حيث العناصر الغذائية.

ويشير شويلر إلى أنه: “بشكل عام ، فإن أفضل النظم الغذائية مدفوعة بما يمكنك تناوله – وليس ما لا يمكنك تناوله … نريد طعامًا يمكننا الاستمتاع به، ونريد طعامًا يحافظ على صحتنا، وربما يعزز مناعتنا… إن أفضل الأنظمة الغذائية هي التي تقوم على هذا المفهوم”.