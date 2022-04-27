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أفضل ٥ أنواع سمك ينصح بها للحوامل.. اهمها التونة

منذ 18 ساعة
امرأة حامل-تعبيرية

امرأة حامل-تعبيرية

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السمك من المأكولات التي تحتوي على العديد من الفوائد كالفيتامينات والمعادن الذي يحتاجها الجسم، وخصوصا للحوامل، وفي هذا السياق نقدم لك أفضل ٥ أنواع من السمك يساعدك على الحفاظ على صحتك وصحة جنينك، وذلك بحسب موقع “good house keeping”.

سمك السلمون:
توصي المعاهد الوطنية للصحة بأن يستهلك الرجال 1.6 جرام وأن تستهلك النساء 1.1 جرام من أوميجا 3 مرات يوميا، وواحدة 3 كيلو تحتوي على أكثر من تلك الكمية، سلمون ألاسكا شينوك “أو كينج”، سلمون كوهو، سلمون سوكيي هي ثلاثة أنواع من السلمون البري مصنفة على أنها الأعلى في أوميجا 3.

سمك التونة:
يحتوي سمك على كمية كافية من الاوميجا ٣ التي تحتاجها الحوامل للحفاظ على صحتها وصحة جنينها، وينصح بتناولها ٣ مرات يوميا.

سمك القد:
ويحتوي سمك القد على البروتينات والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، بالإضافة إلى انها من الاطعمة التي يفضل تناولها الكثيرين حول العالم.

سمك السردين:
السردين له عظام صغيرة صالحة للأكل توفر مصدراً رائعاً للكالسيوم خالٍ من منتجات الألبان، ويحتوي أيضاً على الحديد والسيلينيوم المفيدين لصحة الحوامل.

السمك البلطي:
السمك البلطي رابع أكثر الأسماك التي يتم تناولها في الولايات المتحدة بعد التونة والسلمون وبولوك، فسمكة البلطي غنية بفيتامين ب 12، النياسين، الفوسفور، البوتاسيوم المفيدين للجسم.

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