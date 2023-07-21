أفضل 3 خضروات غنية بالألياف يجب تناولها

عندما تبحث عن إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف إلى نظامك الغذائي، فإن أفضل مكان للبدء هو إدخال المزيد من الفواكه والخضروات في وجباتك، وبذلك بحسب طبيب الجهاز الهضمي ومؤلف كتاب الطبخ الدكتور ويل بولسيفيتش.

في مقطع فيديو قصير على Instagram مؤخرا، سلط بولسيفيتش الضوء على أفضل الخضروات المليئة بالألياف التي يوصي بإضافتها إلى نمط الأكل الخاص بك إذا كنت تبحث عن تحسين صحة أمعائك.

وقد كتب بولسيفيتش في التسمية التوضيحية لمقطع الفيديو الخاص به: “امنح أمعائك الحب الذي تستحقه واحتضن المغامرة المليئة بالنباتات”.

فيما يلي ثلاث خضروات يحب اختصاصي الجهاز الهضمي الحصول عليها من متجر البقالة:

1 البروكلي

أولاً، إن أحد الخضروات التي يسهل تناولها والتي قد تكون موجودة بالفعل في ثلاجتك: البروكلي. لا يحتوي البروكلي على نسبة عالية من الألياف فحسب، ولكنه يحتوي أيضًا على بعض الفوائد الخفية التي قد لا تعرفها بالفعل.

وقال بولسيفيتش في مقطع فيديو على Instagram: “يحتوي الكوب من البروكلي على 5 جرامات من الألياف، وهو أمر مذهل، لكن البروكلي يحتوي أيضًا على مادة سلفورافان، وهي مادة كيميائية نباتية نعتقد أنها تحمي من السرطان”.

لذا، احصل على كيس من البروكلي المجمد، أو استخدم زهيراتك الطازجة في طبق جانبي سريع وسهل، أو سلطة صيفية أو وجبة فطور صديقة للوجبات.

2 الكرنب الأخضر

غيّر طريقة تفكيرك في الكرنب الأخضر. إنها أوراق خضراء يمكن الاستمتاع بها بعد طهيها ببطء، ولكنها أيضًا لذيذة عندما تكون طازجة كما هي. إذا كنت تبحث عن خضروات مناسبة للميزانية توفر العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك، فإن الكرنب هو السبيل لذلك!

وأوضح بولسيفيتش: “إن الكرنب الأخضر يحتوي على 7 جرامات من الألياف لكل كوب وهو أمر مذهل لأنها ليست باهظة الثمن. إنها مليئة بالمواد الغذائية، فقط تناولها بنفس الطريقة التي تتناولها مع اللفت: اطبخها على البخار، وقليها، أو تناولها نيئة كجزء من السلطة. هذا بالتأكيد شيء تريد إضافته إلى نظامك الغذائي”.

إذا كنت تتطلع إلى تضمين المزيد من خضار الكرنب في وجبتك، فجرّب الدجاج الحار و لفائف الكرنب بالمانجو وسلطة الكرنب الأخضر مع صلصة الفول السوداني.

3 الخرشوف

يعتبر الخرشوف من الخضار الصحية و لذيذة والمليئة بالألياف. وأشار بولسيفيتش إلى أن “الخرشوف يحتوي على ما يقرب من 10 جرامات من الألياف لكل كوب. إنه لذيذ جدًا أيضًا. أنا شخصياً أحب شواء الخرشوف. إنه مليء بالألياف التي تسمى إينولين والتي من الواضح أنها مفيدة لصحة الأمعاء”.