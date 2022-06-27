أفضل 5 أطعمة تصبح أكثر صحة عند طهيها

حمية الطعام النيء لها نصيبها من الفوائد الصحية ولكن ليس دائمًا، ففي بعض الأحيان، يمكن أن يكون طهي الطعام أكثر فائدة مما يعتقد الناس أنه يمكن تناوله دون طهى.

في كثير من الأحيان وفقا لموقع ” healthline”، الخبراء الذين يؤكدون على تناول الطعام الخام يقولون إن الحرارة يمكن أن تؤثر سلبًا على العناصر الغذائية – ولكن هناك البعض الذي يصبح في الواقع أكثر صحة وأمانًا عند استخدام الحرارة.

ففي بعض الأحيان يسهل الهضم وفي حالات أخرى يمكن أن يؤدي ذلك إلى قتل البكتيريا الضارة، أفضل 5 الأطعمة التي تصبح أكثر صحة عند طهيها

الطماطم:

تكون الطماطم المشوية أو المحمصة أكثر صحة عند طهيها، حيث يساعد هذا في زيادة مستويات اللايكوبين في الطماطم – أحد مضادات الأكسدة المعروف بمكافحته لمخاطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب أو السرطان، ومع ذلك ، يجب أن تحاول أن تكمله بمصدر لفيتامين سي لأن الحرارة يمكن أن تقلل المستويات بنسبة 29 %.

الجزر:

غالبًا ما يحب الناس تناول الجزر نيئًا بلمسة من عصير الليمون أو كما هو ، ومع ذلك ، إذا قمت بطهيها ، فإن مستويات البيتا كاروتين في هذه الخضار تزداد مما يساعد الجسم على تحويلها إلى فيتامين أ – وهو عنصر غذائي يدعم الرؤية والنمو والمناعة.

السبانخ:

مصدر غني بالحديد والمغنيسيوم والكالسيوم، السبانخ هي واحدة من الخضار الورقية الأكثر صحة، الطبخ يساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، ويمكن أن يساعد طهى السبانخ في الحفاظ على مستويات حمض الفوليك التي تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

الكالي:

نوع من أنواع الكرنب يسمى الكالى، ويقول الخبراء إنه يكون أكثر صحة عندما يتم طهيه على البخار، يؤدي القيام بذلك إلى تعطيل الإنزيمات التي تمنع الجسم من استخدام اليود اللازم للغدة الدرقية لتنظيم وظائف التمثيل الغذائي.

الفطر:

يعد طهي الفطر أمرًا ضروريًا لأن هذا الطعام السمين يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي يتم إطلاقها عند التعرض للحرارة، هذه تساعد على تكسير الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي وحماية الخلايا من التلف وخطر الشيخوخة المبكرة.