أفضل 5 أطعمة لحرق الدهون خلال الصيف

توجد عدة أطعمة ومشروبات تعمل على زيادة حرق الدهون، من خلال زيادة عملية “التمثيل الغذائي”.

تساعد بعض الأطعمة في حرق دهون الجسم خلال الصيف، فضلا عن مذاقها الرائع، وفقا لمجلة “فرويندين” الألمانية.

البطيخ

وجبة رائعة لترطيب الجسم ومنخفضة السعرات الحرارية، وفي نفس الوقت يفيد في صحة ونضارة البشرة، لأن 90% من مكوناته من الماء.

الكرز

يعد الكرز من الأطعمة الغنية بالريسفيراترول، وهو أحد مضادات الأكسدة بخصائص إيجابية متعددة، مثل تحويل الدهون البيضاء الزائدة إلى دهون بنية، وهو ما يعزز بدوره من عملية التمثيل الغذائي ويساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

الأناناس

يتميز الأناناس بتأثيره المضاد للالتهابات ومحتواه العالي من فيتامين C، وهو ما يضمن صحة جيدة للأمعاء ويساعد على منع الشعور المزعج بانتفاخ المعدة.

الجريب فروت

أفاد خبراء المجلة الألمانية بأن المواد المرة الموجودة في الجريب فروت تزيد من حرق الدهون، كما أن محتواها العالي من فيتامين C يقوي جهاز المناعة مع تعزيز الشعور بالشبع وعدم الرغبة في تناول الطعام والسكريات.



الكرنب الأجعد

هو نبات منخفض السعرات الحرارية، وغني بألياف مهمة للجسم، ويضمن شعورا بالشبع لفترة طويلة.