التهاب الشعب الهوائية من المُشكلات الصحية الشائعة بين العديد، والتي يُمكن التغلب عليها من خلال الطرق الطبيعية في المنزل، واستخدام الأعشاب الطبيعية.

تُعد التهابات الشعب الهوائية من الحالات الصحية المزعجة والمؤلمة التي قد تؤثر على جودة حياة الشخص، هذه الالتهابات تصيب الشعب الهوائية المتصلة بالرئتين وقد تتسبب في السعال وصعوبة التنفس والازدحام الصدري، ولكن هناك بعض الأعشاب التي تتمتع بخصائص دوائية قوية تساعد في علاج وتخفيف التهاب الشعب الهوائية.

وفيما يلي أفضل أسماء أفضل 5 أعشاب لعلاج التهاب الشعب الهوائية:

1- أعشاب البابونج

يعتبر البابونج من أقدم الأعشاب المستخدمة في علاج الالتهابات والأمراض الجهاز التنفسي، فهي تحتوي على تركيبة كيميائية تساهم في التخفيف من آلام وتهيج الشعب الهوائية وتساعد في توسيع المسامير الهوائية، مما يساعد على التنفس السليم وتحسين الجودة العامة للتنفس.

2- أوراق الزنجبيل

الزنجبيل معروف بتأثيراته المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ولذلك فإنه يساعد في تخفيف الالتهابات في الشعب الهوائية، فإن تحسين التهوية وتنظيف المسامير الهوائية يمكن أن يساعد على تقليل التورم والاحتقان الناجم عن التهاب الشعب الهوائية.

3- أعشاب النعناع

يحتوي النعناع على مكونات كيميائية تقلل من تقلص العضلات وتساعد على تخفيف الالتهابات في الشعب الهوائية، يمكن تحضير النعناع كشراب أو شاي واستخدامه بانتظام لتخفيف الأعراض وتحسين صحة الجهاز التنفسي.

4- مسحوق الكركم

يحتوي الكركم على مادة كيميائية تسمى الكركومين، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات ومسكنة للألم، يمكن أن تساعد الكركم في تهدئة وتخفيف الالتهابات في الشعب الهوائية وتحسين القدرة على التنفس.

5- أعشاب القرفة

تُعد القرفة من التوابل الشهيرة التي يُضافها في العديد من الوصفات الغذائية، ولكنها أيضًا تحتوي على خصائص طبية مهمة، فتحتوي القرفة على مركبات تساعد في تسكين الالتهابات وتخفيف الأعراض المصاحبة لالتهاب الشعب الهوائية، مثل الكحة وصعوبة التنفس.