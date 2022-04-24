قريباً.. أقراص مضادة لكورونا تقضي سريعا على الفيروس!

قالت شركة شيونوغي اليابانية للأدوية اليوم الأحد إن بيانات جديدة أظهرت أن علاجا تجريبيا لكوفيد-19 من إنتاجها قضى سريعا على الفيروس المسبب للمرض في مرحلة متقدمة من تجارب سريرية.

وتطمح الشركة في أن يحقق العلاج التجريبي، وهو عبارة عن أقراص، انتشار عالميا بعد حصوله على موافقة الجهات التنظيمية في اليابان التي تقوم بفحصه حاليا.

وأضافت الشركة أن النتائج التي صدرت اليوم الأحد أظهرت أن الدواء حَسن الأعراض التنفسية والحمى التي يسببها المرض.

وأشارت الشركة في مارس آذار إلى أنها ستطلق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للعلاج عالميا بدعم من الحكومة الأمريكية.

من جهة اخرى سجلت السلطات في اليابان، اليوم الأحد، 38 ألفا و579 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 15 حالة وفاة جديدة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن العاصمة طوكيو وحدها سجلت قرابة خمسة آلاف إصابة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة بمستشفيات البلاد 195 حالة.

وقد تخطى إجمالي حالات الإصابة المسجلة في اليابان منذ بداية تفشي الوباء 7 ملايين و669 ألف إصابة، فيما تخطى إجمالي الوفيات 29 ألف حالة.