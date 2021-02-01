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أقنعة للوجه بتقنية مميزة للكشف عن وجود فيروس كورونا في الهواء

منذ 8 ساعات
لبس الكمامات بات ضروريا في الأماكن العامة

لبس الكمامات بات ضروريا في الأماكن العامة

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أطلق مهندسو النانو في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو مشروعاً يتضمن تثبيت شريط متغير اللّون على أقنعة الوجه لاكتشاف وجود فيروس كورونا في الهواء الذي يتنفسه الشخص في ذلك اليوم، ما يسمح للجميع بالمراقبة الذاتية في المواقع التي يتجهون إليها لمنع التقاط الفيروس.

وابتكر العلماء مجموعة اختبار صغيرة لربطها بمقدمة جميع أنواع أقنعة الوجه، والتي يمكن إنتاجها بكميات كبيرة وتكلفة صغيرة. وبعد التنفس من خلال القناع لمدة 4-5 ساعات، ستتكوّن جزيئات كافية لتحديد ما إذا كان المرء قد تعرض للفيروس طوال المدة الّتي أمضاها في المكان المعيّن، أم إذا كان قد أصيب به من قبل.

وقال جيسي جوكيرست، رئيس المشروع وأستاذ في هندسة النانو في جامعة كاليفورنيا: “نحن نأخذ ما يرتديه الكثير من الناس ونعيد تعديل الغرض منه، حتى نتمكن من تحديد الإصابات الجديدة بسرعة وسهولة وحماية المجتمعات الضعيفة.”

ويقوم مرتدو الشريط للكشف عن الفيروس بتكسير حزمة صغيرة من شأنها أن تغلف مجموعة الاختبار على الفور في سائل ما يشير إلى وجود البروتياز، فتشطر جزيئات البروتين المنتجة من فيروس كورونا. بعدها يتحول شريط الاختبار إلى اللون الأزرق أو الأحمر، ما يحدد نتيجة الاختبار.

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