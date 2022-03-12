أكثر أنواع الآلام شيوعًا.. طرق طبيعية لتخفيف ألم الكتف

تُعدّ آلام الكتف من الأكثر شيوعا، فهو مفصل يتعرض للضغط بشكل يومي لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون الرياضة في المنزل أو في النوادي، اذ تزيد نسبة التعرض للاصابات في هذه المنطقة من الجسم.

ويصيب ألم الكتف 18 إلى 26% من البالغين. وفي ما يلي بعض من تمارين العلاج الطبيعي للكتف:

قد تكون هذه التمارين جزءاً من خطة العلاج الطبيعي، ولكنها أيضاً طريقة جيدة لتخفيف أي شدّ، وربما تساعد في منع حدوث إصابة.

1. الإفراج عن الرقبة

قم بخفض رأسك برفق حتى يلامس ذقنك صدرك وتشعر بالتمدد في مؤخرة رقبتك. ثم ارفع رأسك قليلاً وقم بإمالة رأسك إلى جانب واحد للسماح للكتف المعاكسة بالتمدّد. ثم كرر الإمالة على الجانب الآخر. فهذا يساعد في إراحة عضلات الكتف والعنق،

2. تمرين القطة

يُفيد هذا التمرين في التخلص من تشنجات عضلات الكتف

ابدأ بتثبيت يديك وركبتيك على الأرض، ثم اضغط براحة يديك لرفع الوركين لأعلى. حافظ على ركبتيك مثنيتين قليلاً ووزّع وزنك بين راحتي يديك وقدميك. يجب أن يكون عمودك الفقري مستقيماً، مع سحب رأسك نحو قدميك، ما يسمح لكتفيك وظهرك بالتمدد بشكل صحيح فوق رأسك.

3. تمدد المدخل

قفي في أي مدخل مع تكوين كلا الكوعين زوايا قائمة. قم بخطوة واحدة للأمام مع الضغط على راحتي يديك في المدخل وانحن للأمام قليلاً، مستخدما عضلاتك الأساسية للبقاء ثابتة. كرر الحركة بالقدم الأخرى وأكمل عدداً قليلاً من التكرار، للسماح لصدرك وكتفيك بالتمدّد والتقوية.

تمرين الصدر

يساعد هذا التمرين على تليين عضلات الكتف والرقبة

بعد الوقوف بشكل مستقيم، اجلبي إحدى ذراعيك باتجاه صدرك وثبّتيها في مكانها بيدك الأخرى. حرري ذراعك، وكرري ذلك باستخدام الذراع الأخرى.

بعض الطرق الطبيعية لعلاج الكتف

يتألف الكتف من ثلاثة أجزاء رئيسية: العضد (عظم العضد)، الترقوة (الترقوة)، الكتف (لوح الكتف).

هذه العظام المتماسكة ببعضها البعض بواسطة العضلات والأوتار والأربطة، هي التي تسمح لنا بأداء المهام اليومية بسهولة. تعدّ الكتف من أكثر أجزاء الجسم استخداماً، لذا فهي أكثر عرضة للإصابة.

يمكن تقسيم أنواع إصابات الكتف إلى فئتين رئيسيتين: الإصابات المفاجئة والإصابات الناتجة عن الإفراط في الاستخدام. اعتماداً على تفاصيل إصابتك، يمكن أن يتضمن العلاج الطبيعي للكتف نوعاً أو أكثر من أنواع العلاج الآتية:

العلاج بالثلج: ويقوم على تثليج الأجزاء المصابة. يساعد على تقليل الالتهاب والتورم، ما يخفف من الشعور بالألم.

العلاج الحراري: على عكس العلاج بالثلج، الذي يستخدم خلال الساعات الأولى من الإصابة، يفضل استخدام العلاج الحراري بعد مرور 72 ساعة. مثل العلاج بالثلج، فهو أيضاً مسكن للألم ويسمح للعضلات بالإسترخاء.

العلاج العملي: كما يوحي الاسم، يتطلب العلاج العملي مساعدة المعالج الطبيعي لإرخاء الكتف المصابة. يستخدم المعالج الفيزيائي يديه للضغط على الأنسجة لمساعدتها على استعادة قدرتها على الحركة الطبيعية.

التمدد: هو نوع شائع من العلاج لألم الكتف؛ لأنه مصمم لدفع عضلاتك بلطف أكثر فأكثر حتى تستعيد نطاق حركتها. من المرجح أن يدمج المعالج الفيزيائي مستويات مختلفة من تمارين الإطالة التي قد تستهدف أجزاء من الكتف وكذلك الرقبة والعمود الفقري، اعتماداً على الإصابة.

التقوية: قد يوصي المعالج الفيزيائي بممارسة تمارين تقوية محددة لتقليل الألم في موقع الإصابة مع تقوية العضلات الأخرى، مثل عضلات البطن.